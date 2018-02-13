Nurgül Yeşilçay'ın yeni hali şaşırttı

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, yeni halinin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
Yeşilçay’ın fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı.
-Yüzüne ne oldu senin? Zaten güzelsin. İhtiyacın yok böyle şeylere.
-Yüksek dozda botoks içerir.
-Yüzünüz çok suni görünüyor
-Ne olmuş buna yaa ne güzeldi. Berbat olmuş.
Nurgül Yeşilçay eleştirilerin ardından Instory'de " Evet hazır boşken bunu da deneyeyim dedim. Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" mesajını yayınladı.
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