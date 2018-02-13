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13.02.2018 22:20

Nurgül Yeşilçay'ın yeni hali şaşırttı

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Nurgül Yeşilçay'ın yeni hali şaşırttı
41 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, ünlü oyuncuların vazgeçilmezi haline gelen 'botoks yaptırma' modasına uydu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, yeni halinin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Yeşilçay’ın fotoğrafına takipçilerinden yorum yağdı.

-Yüzüne ne oldu senin? Zaten güzelsin. İhtiyacın yok böyle şeylere.
-Yüksek dozda botoks içerir.
-Yüzünüz çok suni görünüyor
-Ne olmuş buna yaa ne güzeldi. Berbat olmuş.

Nurgül Yeşilçay eleştirilerin ardından Instory'de " Evet hazır boşken bunu da deneyeyim dedim. Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim" mesajını yayınladı.

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