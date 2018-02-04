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04.02.2018 16:30

Nurettin Canikli: Artık sözün bittiği noktadayız

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Nurettin Canikli: Artık sözün bittiği noktadayız
Afrin'deki ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu (28) Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Artık sözün bittiği noktadayız. Terör örgütüne destek veren kim olursa olsun

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığında görevli Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu şehit düştü. Şehidin naaşı bu sabah uçakla Elazığ’a getirilerek baba evinden helallik alındı. Şehit için Mevlana Camisi’nde öğlen namazına müteakip İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından cenaze namazı kıldırılarak dua edildi.

Fevzi Gürsu’nun şehadete yürüdüğünü dile getiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Rabbim şehadetini kabul eylesin. Bu milletin birliği, beraberliği, bölünmemesi ve inancımız için Fevzi kardeşimiz şehadete yürüdü. Çok büyük bir fedakarlık. Şehit Türk milletinin şehididir. Çünkü bu topraklara düşman çiğnemesin diye kendi canını feda etti. Şehidimiz şuanda bizleri izliyor. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Milletimiz için, ailesi için büyük bir acı. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Gerçekten büyük bir acı. Ama ne mutlu ki mertebelerin en büyüğüne Rabbim ona nasip etti” dedi.

 “Artık sözün bittiği noktadayız”

Elazığ’dan tüm dünyaya seslenen Bakan Canikli, “Özellikle ülkemizi bölmek, parçalamak isteyen taşeron hain örgütlere destek veren herkese sesleniyorum. O verdikleri silahlar Türkiye’ye yönelecek diye ikaz ettik. En son örneğini dün gördük. Onların verdikleri silahlarla yiğitlerimizi şehit ettiler. Fidanlarımız o nedenle toprağa düştü. Artık sözün bittiği noktadayız. Terör örgütüne destek veren kim olursa olsun bu desteğini durdurmalı ve bitirmelidir. Bu Türk milleti için bir bağımsızlık mücadelesidir. 20 Ocaktan beri terör örgütü Afrin bölgesinden Türkiye’ye yönelik 90’a yakın saldırıda bulundu. Bunlar bir günde olmadı. Bu silahları bir günde getirmediler. Demek ki hazırlıklarını aylar, yıllar öncesinden yapmışlar yapmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

 “Bu millete diz çöktürtemeyeceksiniz”

Terör örgütüne destek verenlere seslenen Bakan Canikli, “Amaçları ve hedefleri belli. Şunu hiç kimse unutmasın. Türk milleti birlik, beraberlik, bağımsızlığı için ne yapılması gerekiyorsa yapar. Bunu tarihte sayısız defa bu millet ortaya koydu. Çanakkale destanı, kısa bir zaman dilimi içerisinde 250 bin şehit verildi. Niçin ezanlar susmasın ve bu topraklara düşman ayağı basmasın diye. Kurtuluş savaşı en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde bu milletin ortaya koyduğu o cesaret. Daha nasıl anlatsın bu millet size bu toprakların çiğnenemeyeceğini. Bu millete diz çöktüremeyeceksiniz. Bu topraklar kutsal topraklar. Her bir karış toprağında şehitlerimizin kanı var. Sonuna kadar savunacağız. Rabbimizin izni ile şuanda güçlüyüz. Artık operasyonlarda kullandığımız mühimmatları kendimiz üretiyoruz, silahları kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan almış olsaydık bu operasyonları yapamazdık zaten. İhtiyacımız yok. Şuanda binlerce mehmedimiz topraklarımızı, özgürlüğümüzü korumak için mücadele ediyor, gerçek anlamda destan yazıyor” şeklinde konuştu

Konuşmanın ardından silah arkadaşları, vatandaşlar ve Bakan Canikli tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı top aracına konularak askeri tören geçişi yapıldı. Törenin ardından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Elazığ Garnizon Şehitliğine götürülerek toprağa verildi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin yanı sıra Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve Tahir Öztürk , şehidin babası Metin Gürsu, ailesi, yakınları, vatandaşlar ile emniyet personeli ve askeri erkan katıldı.

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