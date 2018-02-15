Nuray Öğretmen dünyada ilk 10’da

Samsun'un Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş (33), aralıkta uluslararası bir vakıf tarafından ‘Dünyanın en iyi 50 öğretmen’ arasına seçilmesinin ardından, ikinci elemeyi de geçerek ilk 10’a girdi.

11 yıllık öğretmen Akkuş, yaptığı projeler ve çalışmalar ile Türkiye’de çeşitli sivil toplum kuruluşlarından çeşitli ödüller kazanırken, aralıkta dünyaca ünlü bir vakfın en iyi öğretmenleri seçtiği yarışmaya başvurdu. Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’nin eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) ‘Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği ‘En iyi 50 öğretmen’ arasında yer aldı. Sonrasında ilk 10’a kalan. Akkuş, bu başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen oldu.

ÖDÜLLÜ PROJELER

Akkuş, 2009’da okulunda ‘Baba bana bir masal anlat’ projesi başlattı. Proje, Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan ‘Sıradışı kişilerin olağanüstü öykülerini’ anlattığı ‘Fark Yaratanlar’ programının yedinci sezonunda fark yaratanlar arasında gösterildi. Bugün proje Türkiye’de 45 ilde uygulanmaya başlandı. Akkuş ayrıca, 2014 yılında ‘Oyuncak kumbarası’ projesi başlattı. Proje kapsamında yaklaşık 5 bin oyuncak toplandı.

FİNALİSTLERİ SİTESİNDEN AÇIKLADI

Bill Gates’in vakfın internet sitesinden yayınladığı video ile 10 finalisti tüm dünyaya aynı anda açıkladığını belirten Akkuş şöyle konuştu: “Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen olmak benim için çok büyük bir gurur. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Şu an 10 finalist var ve 18 Martta ödül töreninde birinci açıklanacak. O gün ülkemizin bayrağı da ilk kez finalistlerin olduğu sahnede yer alacak. Eğer 1 milyon dolarlık büyük ödülü kazanırsam, bu parayı öncelikle tüm dünyada, Suriye’de, Filistin´de savaş mağduru olan, Afrika´da açlıkla ve yoksullukla mücadele eden çocuklar için proje geliştirip, eğitim imkanı bulamayan çocuklar için harcayacağım"