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14.02.2018 18:55

Nuray Hafiftaş kimdir?

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Nuray Hafiftaş kimdir?
Türk halk müziğinin yeşil gözlü kraliçesi olarak anılan Nuray Hafiftaş'a kanser teşhisi konulmuştu. Uzun süredir hastanede tedavi gören 53 yaşındaki Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti.

1964 yılında Kars'ta doğan Nuray Hafiftaş, ilkokulu Taksim'de okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuar Bölümü'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.

Şimdiye kadar 12 albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri bulunmaktadır. Bunlardan “Ayrılık Nikahı”, “Yalan Dünya” ve “İsyan Ediyorum”u Kibariye, “Hasret” ve “Gurbet “i ise İzzet Yıldızhan okudu. “Yerli Liz” diye tanınan Hafiftaş, Türk Halk Müziği'ni insanlara sevdiren sanatçılardan bir tanesidir.

Müzikal anlamda ve kişiliği ile profesyonel müzik hayatına atıldığı günden bu yana çizdiği çizgiden ödün vermeyen Nuray Hafiftaş, Prestij Müzik etiketiyle piyasaya çıkan “Eyvah Gönül” albümünde İsmail Derker'le çalıştı. Sanatçının, Bilal Ercan'la beraber “Çifte Yürek” adlı halk müziği programı sunuculuğu da çalışmaları arasında bulunmaktadır.

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