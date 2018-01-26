Nur Yerlitaş'tan Erdoğan paylaşımı

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Nur Yerlitaş, "Aman banane şehitler mehitler" söylemiyle büyük tepki çekmişti.

Nur Yerlitaş'ın bu söyleminden sonra şarkıcı Serkan Kaya klibini yayınlamaktan vazgeçmiş ve tekrar montaja sokarak Nur Yerlitaş'ın olduğu bölümleri çıkartma kararı almıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Öykü Serter, Ajda Pekkan gibi isimler de Nur Yerlitaş'ı takipten çıkarmıştı.

''SADECE SEVDİK''

Nur Yerlitaş bugün de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: ''Sadece sevdik. Ben hiç yalaka olmadım hep aynı duruştayım. İşinize bakın''

İşte Nur Yerlitaş'ın o paylaşımı;