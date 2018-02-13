Nur cemaatinden tepki çekecek mastürbasyon yorumu

Nur cemaatine yakın Çay House ekibi: Mastürbasyon şeytani bir tuzak; ensest ilişkiler, porno yüzünden başlıyor!

Milli Eğitim Bakanlığı, ülkenin dört bir yanında “İlim ve Kültür Derneği” adı altında çektikleri videolarla örgütlenen ve "yeni nesil teknolojik Nurculuk propagandası yaptıkları" ifade edilen, sosyal medya fenomeni olarak din propagandası yaptıkları ileri sürülen gruplara Türkiye genelindeki okullarda etkinlik düzenlemesi için izin verdiği aktarıldı. Cumhuriyet'te yer alan haberde, "MEB, ‘değerler eğitimi' adı altında çocukları dini dernek ve tarikatlara emanet etmeye devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Sosyal medya üzerinden “Aşk'ı birde böyle dinleyin!”, “Lenin, Stalin, Hitler, Che Guevara? Asıl devrimci kim?”, “Evlilik mastürbasyonu bırakmaya çözüm değil! Peki, çaresi ne?”, “Müslümanların en büyük icadı, zikirmatik”, “YGS, KPSS, LYS kaygısı ve gelecek endişen mi var?” gibi başlıklarda videolar yayımlayan Çay House isimli grup geniş kitlelere ulaşmayı amaçlayarak reklamlar veriyor.

Çay House ekibinin "Evlilik mastürbasyonu bırakmaya çözüm değil" adlı videosunda kısaca şunlar söyleniyor:

"Ensest ilişkiler, porno izleyen insanların artık belli zamandan sonra o ahlak rezil hale geldiği için, kendi kızına hatta kendi kız kardeşine karşı bile o his uyanmaya başlıyor. Çünkü ensest ilişkileri en tetikleyen en dehşetli şey bu..." gibi ifadeler yer alıyor.