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28.12.2017 16:15

Nostaljk tramvay 1 yıl sonra Taksim’de

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Nostaljk tramvay 1 yıl sonra Taksim’de
İSTİKLAL Caddesi’ndeki yenileme çalışmaları nedeniyle ocak ayı ortasında durdurulan nostaljik tramvayı seferleri yeniden başlıyor.

Seferlerde kullanılacak nostaljik tramvaylar yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bugün Taksim Meydanı’na getirildi. Bir yandan üzeri branda ile kapatılan tramvaylar deneme seferlerine hazırlanırken bir yandan da İstiklal Caddesi’nde son hazırlıklar tamamlanmaya çalışılıyor.

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Taksim Meydanı’na da yeni tramvay durağı yapılıyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, nostaljik tramvay bu akşam deneme seferi gerçekleştirecek. Bir sorun çıkmazsa yarın öğleden sonra ise nostaljik tramvay seferlerinin başlayacağı kaydedildi.

 

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