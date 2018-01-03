Norveç, BAE'ye silah satışını durdurdu

Yemen'e Mart 2015'ten beri saldıran Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun etkin üyelerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı Norveç'ten adım geldi. Norveç Dışişleri, BAE'ye silah ve mühimmat ihracatını durdurduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'de Şii Husilerle savaş adı altında yol açtığı yıkım, açlık ve kolerayı değerlendiren Norveç Dışişleri, ihtiyati bir önlem alarak koalisyonda yer alan BAE'ye silah ve mühimmat satışını askıya aldıklarını belirtti. Norveç'in BAE'ye 2010'dan bu yana ihraç ettiği silah ve mühimmatın savaşta kullanıp kullanılmadığına dair bilgisi olmadığını savunan Dışişleri Bakanı Eriksen Soreide, Yemen'deki insani krizle ilgili ciddi endişe duyduklarını vurguladı. Soreide, kararın 19 Aralık'ta alındığını ancak bugün duyurulduğunu aktardı.

HUSİLER NORVEÇ DENİZALTISI ELE GEÇİRİNCE

Verdens Gang adlı Norveç gazetesi, dün Husilerin yayımladığı ve ABD'ye ait bir denizaltıyı ele geçirdiklerini iddia ettiği bir videoyu internet sitesinde paylaşmış, aracın Norveçli Kongsberg şirketi tarafından üretilen REMUS 600 Müstakil Sualtı Aracı olduğunu yazmıştı.

SİVİL KATLİAMI

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Yemen'deki savaşta Mart 2015'ten bu yana 13 binin üzerinde sivil hayatını kaybetti. Savaş nedeniyle milyonlarca kişinin yerinden olduğu ülkede gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

GIDA, SU, HİJYEN YOK

Yemen'deki 27.6 milyonluk nüfusun yüzde 75'i hayatlarını devam ettirebilmek için insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Ülkede 16 milyon insanın güvenli su ve gıdaya erişimi bulunmuyor. Sağlık kurumlarının çoğunluğunun hizmet veremediği ülkede, tıbbi personel aylardır maaşlarını alamıyor.