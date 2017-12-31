  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
31.12.2017 18:10

'Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun' dedikten sonra ateş etti

»
'Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun' dedikten sonra ateş etti
Maltepe'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacaklarından yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelinin peşinde.

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA)  Olay, saat 13.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi cadde üzerinde karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüpheli, Hakan Kutluay'a "Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun?" diyerek ateş açtı.

Kutluay bacakların isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık  ekibi sevk edildi. Yaralı Hakan Kutluay ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bir görgü tanığı, "Daha önce aralarında bir kavga olmuş. Tekrara kavga etmeye başladılar. 'Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun' dedikten sonra 4-5 el ateş etti. Daha sonra yaya olarak kaçtı" diye konuştu. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun' dedikten sonra ateş etti31 Aralık 2017 Pazar 15:05
  • Üniversite hastanesinde skandal!31 Aralık 2017 Pazar 13:57
  • Tunceli'de 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi31 Aralık 2017 Pazar 13:53
  • 'Kapanma partisi' skandalı hakkında yeni gelişme31 Aralık 2017 Pazar 13:12
  • Binada önce patlama, ardından yangın çıktı: 1 yaralı31 Aralık 2017 Pazar 12:42
  • Eskişehir'de termik santrale karşı imza kampanyası31 Aralık 2017 Pazar 12:37
  • Kanser hastası ‘Yerli Trump’tan acı haber31 Aralık 2017 Pazar 12:31
  • 'Eski eşim ve oğlumun kurtulmasını istiyorum'31 Aralık 2017 Pazar 12:19
  • Isparta'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı31 Aralık 2017 Pazar 12:14
  • Anamur'da sazlık yangınları korkuttu31 Aralık 2017 Pazar 12:13
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti