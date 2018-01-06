Nilhan Osmanoğlu'ndan yine çok tartışılacak sözler

2. Abdulhamid'in torunu, Nilhan Osmanoğlu, Borsa İstanbul'da düzenlenen "Hümayun Sohbetleri: Sultan Abdülhamidsiz Bir Asır" konulu söyleşisinde yine çok tartışılacak ifadeler kullandı.

"Birleşmiş Milletler'de 'Kudüs, İsrail'in başkentidir' durumuna karşı alınan karar, aslına bakarsanız Sultan Abdülhamid Han'ın bugüne getirdiği bir karardır. Abdülhamid Han, 'Bu pastayı bölmem lazım' diyor. Bugün Birleşmiş Milletler'in sesi çıkıyorsa Abdülhamid'in böldüğü pasta yüzünden. Çünkü o dönemde Hıristiyanların içeride toprak edinmesine müsaade ediyor Sultan Abdülhamid" dedi. Borsa İstanbul'da "Hümayun Sohbetleri: Sultan Abdülhamidsiz Bir Asır" söyleşisi düzenlendi. Etkinlikte 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, büyük dedesi 2. Abdülhamid hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"KİM OLDUĞUMU DIŞARIDAKİ SALDIRILAR NEDENİYLE ÇOK ERKEN ÖĞRENMİŞ OLDUM"



Osmanoğlu, söyleşinin başında moderatör'ün 'Özel bir aileden geldiğinizi kaç yaşında hissettiniz?' sorusuna çevreden bunun kendisine fark ettirildiğini belirterek, "5,6 yaşlarında kim olduğumu, dedemin kim olduğunu biliyordum. 5,6 yaşlarında devlet okulunda okuyordum. Kim olduğumu karşıdaki daha önce bildiği için, onun saldırısına da maruz kaldığım için bana kim olduğumu çok erken anlatmak zorunda kaldılar. 1'inci sınıfa başladığımda, '1'inci sınıftaki çocuk İstiklal Marşı'nı ne kadar bilecek? İstiklal Marşı'nı sesli söylemiyorum diye tanımadığım bir hoca gelip, sarsıp 'niye söylemiyorsun sen?' dediği anları yaşadım. Dolayısıyla devlet okulunda okumam söz konusu olmadı. Kim olduğumu dışarıdaki saldırılar nedeniyle çok erken öğrenmiş oldum" diye cevap verdi.

"YENİ YENİ SULTAN ABDÜLHAMİD HAN'I ANLAMA YOLUNA GİRDİK"



Osmanlı'yı sevmenin doğal bir durum olduğuna değinen Osmanoğlu, "Daha yeni yeni Sultan Abdülhamid Han'ı anlama yoluna girdik. Kapıları yeni aralıyoruz. Bana gelip, 'Ben Osmanlı'yı çok seviyorum' diyorlar. Bu cümle bana çok enteresan geliyor. Bu, 'Ben Roma tarihini çok seviyorum' kadar tezat bir cümle. Senin çünkü. 'Ben Osmanlı'yı çok seviyorum' senin olan zaten. Bu senin ailen, senin geçmişin, tarihin. Bunu sevmemen enteresan olurdu zaten" şeklinde konuştu.

"SULTAN ABDÜLHAMİD ORADA YURT KURULMASIN DİYE, TAHTINI KAYBETTİ"



Osmanoğlu, konuşmasının devamında geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Kudüs kararına yönelik Birleşmiş Milletler'de alınan kararda Sultan Abdülhamid'in önemli bir rolü olduğuna vurgu yaptı. Osmanoğlu şunları söyledi: Birleşmiş Milletler'de 'Kudüs, İsrail'in başkentidir' durumuna karşı alınan karar, aslına bakarsanız Sultan Abdülhamid Han'ın bugüne getirdiği bir karardır. Açıklık getirecek olursak, o dönemde Yahudiler'in Abdülhamid'ten toprak istemeleri söz konusu. Kudüs topraklarının elden gitmesi söz konusu. Orada bir yurt kurma çabasını gören tek kişi o dönemde Abdülhamid Han. O dönem 'petrol arayacağız' diye geliyorlar. Abdülhamid Han onları yurt kurma çabalarını biliyor. Sultan Abdülhamid orada yurt kurulmasın diye, tahtını kaybetti. Yurt kurulmasın diye hanedanı sürüldü. Toprak istemeye geldiklerinde Abdülhamid Han biliyor ki bu dilekleri bir dönem sonra gerçekleşecek. Abdülhamid Han, 'Bu pastayı bölmem lazım' diyor. Bugün Birleşmiş Milletleri'in sesi çıkıyorsa Abdülhamid'in böldüğü pasta yüzünden. Çünkü o dönemde Hıristiyanların içeride toprak edinmesine müsaade ediyor Sultan Abdülhamid. Birleşmiş Milletler'in sesinin çıkmasının sebebi içeride az bir metrekare olsa da kendilerinin toprakları var. İşin içinden Müslümanları çıkartıp, atsanız zaten birbirine düşecek iki din var orada. Bunun planını kuran Sultan Abdülhamid Han. Bugün bu kararda ismini anmıyoruz ama gerçekten rahmetle yad edilmesi gerekiyor.

Söyleşinin ardından Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Nilhan Osmanoğlu'na lale figürü olan bir tablo hediye etti.