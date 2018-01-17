Nijerya’da intihar saldırısı: 12 ölü 48 yaralı

Nijerya’da düzenlenen intihar saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiği 48 kişinin yaralandığı belirtildi.

Nijerya’nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’daki intihar saldırısında 12 kişi yaşmını yitirdi. Saldırıda 48 kişi de yaralandı.

Yapılan açıklamada, saldırının göçmenlerin yaşadığı bir kampın bulunduğu Muna Garage bölgesinde bir pazar yerinde 2 intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırıyı, Nijeya’da binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Boko Haram örgütünün gerçekleştirdiği iddia ediliyor.

Öte yandan, Pazartesi günü, Nijerya ordusunun yakaladığı ancak gözaltındayken pişman olduklarını söyleyen 244 Boko Haram örgütü üyesi serbest bırakılmıştı.