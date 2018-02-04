Nihat Mugil kimdir sorusu O Ses Türkiye finaline kalmasının ardından merak edilmeye başlandı.

Nihat Mugil kimdir ve nereli gibi sorular izleyiciler tarafından araştırılıyor. Performansı ile dikkatleri toplayan Nihat Mugil'in hayat hikayesi..

Murat Boz’un takımında yer alan Nihat Mugil, Melez isimli müzik grubunun kurucusudur. O Ses Türkiye yarışması ile dikkatleri çeken Nihat Mugil hayat hikayesini ve merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirisiniz. Peki kimdir Nihat Mugil?

NİHAT MUGİL KİMDİR?

Doğum yılı hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Nihat Mugil, Antakyalıdır. Beşiktaş taraftarı olan Nihat, Melez müzik grubunun da kurucusudur. Arapça diline hakim olan Nihat Mugil, bazı şarkılarında buna yer vermektedir.