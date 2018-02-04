  • BIST 118.119
  • Altın 161,798
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
05.02.2018 00:45

Nihat Mugil kimdir?

»
Nihat Mugil kimdir?
Nihat Mugil kimdir sorusu O Ses Türkiye finaline kalmasının ardından merak edilmeye başlandı.

Nihat Mugil kimdir ve nereli gibi sorular izleyiciler tarafından araştırılıyor. Performansı ile dikkatleri toplayan Nihat Mugil'in hayat hikayesi..

Murat Boz’un takımında yer alan Nihat Mugil, Melez isimli müzik grubunun kurucusudur. O Ses Türkiye yarışması ile dikkatleri çeken Nihat Mugil hayat hikayesini ve merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirisiniz. Peki kimdir Nihat Mugil?

NİHAT MUGİL KİMDİR?

Doğum yılı hakkında herhangi bir bilgi bulunmayan Nihat Mugil, Antakyalıdır. Beşiktaş taraftarı olan Nihat, Melez müzik grubunun da kurucusudur. Arapça diline hakim olan Nihat Mugil, bazı şarkılarında buna yer vermektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BAU ve DHA geleceğin gazetecileri için imza attı02 Şubat 2018 Cuma 20:07
  • NTV SPOR ile ilgili flaş gelişme02 Şubat 2018 Cuma 18:30
  • TRT'deki "Vurguncu avukat" skandalı Sayıştay raporunda02 Şubat 2018 Cuma 13:25
  • Acun Ilıcalı açıkladı: İşte Survivor All Star kadrosu02 Şubat 2018 Cuma 12:20
  • Çukur dizisine flaş transfer!02 Şubat 2018 Cuma 11:52
  • Ali Kocatepe kovuldu02 Şubat 2018 Cuma 11:20
  • İktidarda, kripto FETÖ kavgası devam ediyor02 Şubat 2018 Cuma 09:38
  • YouTuber Banu'nun aylık kazancı dudak uçuklattı!02 Şubat 2018 Cuma 09:30
  • 'Kızıyla evlenmek isteyen kral' masalına tepki yağıyor02 Şubat 2018 Cuma 09:22
  • Misket Dikmen: İpekçi'nin prensiplerini yaşatmak...01 Şubat 2018 Perşembe 14:28
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti