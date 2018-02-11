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11.02.2018 17:00

Özgecan'ın ölüm yıldönümünde Nihat Doğan'a şok

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Özgecan'ın ölüm yıldönümünde Nihat Doğan'a şok
Nihat Doğan, iki gazeteciye karşı açtığı davayı kaybetti. Mahkeme, "Sorumlusu kendisidir" dedi.

Özgecan Aslan’ın tecavüz edilerek katledilmesini ‘mini eteğe’ bağlayan Nihat Doğan, kendisini eleştiren iki gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’a karşı açtığı davayı kaybetti.

Nihat Doğan, 11 Şubat 2015’te bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Özgecan Aslan’ın ölümünün ardından Twitter’da bir paylaşımda bulundu. Bu tweet yüzünden kendisini eleştiren iki magazin müdürü Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’a tazminat davası açmıştı. Gerekçesi de şuydu: “Onlar yüzünden Survivor’a gidemedim. 600 bin TL’den mahrum kaldım.

Medyaradar’ın haberine göre, iki gazeteciyi avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar’ın temsil ettiği dava üç yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, “Tanınmış bir kişi olarak sosyal medyadaki paylaşımlarının sonuçlarını ön görmesi gerekirdi. Bir şeyleri kaybettiyse sorumlusu kendisidir” diyerek davayı reddetti.

‘ŞUURSUZ!’

Nihat Doğan, Özgecan Aslan’ın ölümünün ardından tepki çeken şu tweet’i atmıştı: “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın.” Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt, sunucusu oldukları “İkinci Sayfa” isimli programda türkücüyü, ‘Şuursuz’, ‘Beyin süzgeci yok’, ‘Akıl tutulması yaşıyor’ diye eleştirmişti.

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