Nihat Behram Yalovalılarla buluştu

Yalova Belediyesi Kültür Sanat Programları kapsamında devam eden ‘Haluk Çetin İle Yürüyen Köşk Buluşmaları’nda Nihat Behram Yalovalı izleyicilerle buluştu.

Sezon sonuna kadar devam edecek olan Haluk Çetin ile Yürüyen Köşk Buluşmaları’nda Raif Dinçkök Kültür Merkezi sahnesi yine eşsiz bir geceye ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz ay ilki yapılan, Sinema ve Tiyatro sanatçısı Altan Gördüm’ün konuk olarak katıldığı ‘Haluk Çetin İle Yürüyen Köşk Buluşmaları’ şiir ve müzik dinletisinin bu ayki konuğu şair, yazar ve gazeteci Nihat Behram oldu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şiir ve müzik dinletisine eşi Dilek Akdeniz Salman ile birlikte katıldı. Haluk Çetin’in çaldığı müzikler ve seslendirdiği şarkılarla ve Nihat Behram’ın okuduğu şiirlerle duygu yüklü bir geceye imza atıldı.

Sahne öncesinde kuliste de Haluk Çetin ve Nihat Behram ile bir araya gelen Başkan Salman, gecenin sonunda sahneye çıkarak; “Nihat Behram’ı burada ağırlamak benim için gurur verici bir olay. Kendisine geldiği ve bizlere bu eşsiz geceyi yaşattığı için huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum” dedi. Şarkısında Nazım Hikmet’i yorumlayan Haluk Çetin’e atıfta bulunan Başkan Salman, “Şairleri hapse atmak, sürgün etmek mi lazım, böyle kaliteli eserler ortaya çıksın diye? Bunu da düşünmeden edemiyorum. İster istemez aklıma Nazım Hikmet geliyor, Sabahattin Ali geliyor” dedi. Son olarak gençlere seslenen Başkan Salman, “Biz öğrenciyken kente bir şair geldiği zaman onun programına nerde olursa olsun gitmeye çalışırdık. Şimdi ki gençlerimiz programları bilmediklerinden yakınıyorlar. Sevgili gençler, sosyal medya elinizin altında Yalova’da ne gibi kültürel etkinlikler olduğunu bulmak çok zor değil sizler için” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Salman, sanatçılara çiçek, İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi’nde yapılan el yapımı kağıtlardan ve Yürüyen Köşk’e konu olan çınar ağacına ait yapraklardan hediye etti.

