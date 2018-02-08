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09.02.2018 03:25

New York Times’ta çarpıcı YPG haberi

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New York Times’ta çarpıcı YPG haberi
ABD’li üst düzey generaller, uluslararası medyayı yanlarına katarak Menbiç’e giderken, New York Times’ın konuya ilişkin haberinde görüşleri yer alan Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şirvan, terör örgütü YPG’nin Afrin’e güç kaydırdığını itiraf etti.

New York Times muhabiri, Menbiç Askeri Konseyi'nin büyük oranda Arap askerlerden oluştuğunu fakat kritik pozisyonlardaki liderlerinin Kürt olduğunu aktarırken, Şirvan Derviş'in ofisinde İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın dikkat çeken bir posterinin bulunduğunu yazdı.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan 'Menbiç' geriliminin zirve yaptığı günlerde, üst düzey Amerikan askerlerinin PKK bağlantılı PYD/YPG kontrolündeki bu bölgeden mesaj vermesi tepki çekti.

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun en üst rütbeli ismi Korgeneral Paul E. Funk ile Tümgeneral Jamie Jarrand'ın sınır hattında verdiği mesajlar CNN, Associated Press ve New York Times'ın da aralarında uluslararası medyada geniş yer buldu.

Ancak New York Times gazetesinin Rod Bordland imzasıyla yayınladığı haberde, Ankara'nın başından bu yana gündemde tuttuğu bir gerçek, bizzat PYD/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin uzantısı Menbiç Askeri Konseyi'nin Sözcüsü Şirvan Derviş tarafından itiraf edildi.

ABD ‘DESTEĞİ KESERİZ’ DEDİ AMA…

Türkiye, 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı harekâtının hedefindeki Afrin'e, YPG güçlerinin kontrolündeki bölgelerden güç kaydırıldığını defalarca dile getirdi. Ankara'nın bu duruşu üzerine ise ABD'den "SDG DEAŞ'la mücadele yerine Afrin'e güç kaydırırsa desteği keseriz" mesajları geldi.

Bu gelişmelerin ışığında, New York Times'ın Menbiç haberinde görüşlerine yer verilen Şirvan Derviş, "Afrin'i korumak için orada (SDG kontrolündeki bölgeler) güç azalttığımız için DEAŞ'a karşı savaşımızı asgariye indirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

DUVARDA ÖCALAN POSTERİ

New York Times muhabiri, Menbiç Askeri Konseyi'nin büyük oranda Arap askerlerden oluştuğunu fakat kritik pozisyonlardaki liderlerinin Kürt olduğunu aktarırken, Şirvan Derviş'in ofisinde İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın dikkat çeken bir posterinin bulunduğunu yazdı.(hürriyet)

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