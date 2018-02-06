Nevşin Mengü'den Bahçeli'ye çok konuşulacak yanıt

Eski CNN Türk haber sunucusu Nevşin Mengü'nün Bahçeli tweeti sosyal medyanın gündemine oturdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Afrin'e gidebileceğini öne sürdü. Mengü, Bahçeli'ye sosyal medyadan çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Bahçeli: Gerekirse bir bozkurt gibi Afrin'de can veririm

Partisinin grup toplantısınfda konuşan Bahçeli, yeri gelirse kendisinin de Afrin'e gideceğini söyledi;

“Bozkurt çakalla karışmaz. Çakalla bir tutulamaz. Bilinsin ki, Zeytin Dalı Harekatı'na bozkurt işareti yapa yapa dahil olacak yüz binlerce bozkurt hazır beklemektedir. Türkiye tesadüfen bulunmamış harita üzerinde kurulmamıştır. Bu topraklara rastgele 'vatan' denmemiştir. Eğer yeri gelirse ben de bir bozkurt gibi Afrin'e gider bu vatana bu millete taşıdığım canı seve seve veririm. Bu da bu millete Devlet sözüdür."

Mengü'den Bahçeli'ye çok konuşulacak yanıt: Lafa gelince...

Bahçeli'nin bu çıkışına gazeteci Nevşin Mengü'den çok konuşulacak bir yanıt geldi. Mengü, “Lafa gelince herkes en ön safta maşallah" tweetini attı. Mengü'nün tweeti kısa sürede onlarca kez retweetlendi, favorilere eklendi.

