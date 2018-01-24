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24.01.2018 21:40

Nevin Yıldırım’a yine tahliye yok

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Nevin Yıldırım’a yine tahliye yok
Kendisine cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider’i öldüren Nevin Yıldırım’ın yargılanmasına devam edildi. Karar duruşması 21 Mart’a ertelendi.

EVRENSEL - Kendisine cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider’i öldürdüğü için aldığı 'müebbet hapis' cezası bozulan Nevin Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi. Savcı Nevin için yine müebbet hapis cezası istedi. 

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde 28 Ağustos 2012 tarihinde kendisine 3 yıldır sistematik olarak cinsel saldırıda bulunan Nurettin Gider'i öldüren Nevin Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi. Nevin Yıldırım'ın duruşmasına kadınlar da destek verdi.

Nevin Yıldırım avukatlarının tecavüze ilişkin Adli Tıp Raporu alma talebi, mahkemeyi uzatmak amacı taşıdığı iddiasıyla reddedildi. Savcı, Yargıtay kararının bozulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, savcının talebini reddederek Yargıtayın bozma kararına uyulmasına karar verdi. Savcı önceki mütalaasını tekrar ederek Nevin Yıldırım'a müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Karar duruşması 21 Mart’a ertelendi.

NEVİN’İN LEHİNE KARAR VERİLMESİ UMUDUMUZU KAYBETMEDİK

Duruşma çıkışında açıklama yapan kadınlar, mahkeme heyetinin Nevin Yıldırım lehine karar vereceği umudunu kaybetmediklerini belirterek, "Nevin, meşru müdafaa hakkını kullandı, beraat etmesi gerekiyor. Erkek adalet değil gerçek adalet için Nevin'in yanında olacağız. Kadın cinayetlerinde erkeklere bol keseden dağıtılan 'iyi hal' indiriminin Nevin'e de verilmesini umuyoruz” dedi.

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