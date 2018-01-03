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03.01.2018 20:05

Nevin Yıldırım hakim karşısında: Tahliye çıkmadı!

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Nevin Yıldırım hakim karşısında: Tahliye çıkmadı!
Isparta'da 2012 yılında kendisine cinsel saldırıda bulunup silah zoruyla tecavüz eden saldırganın başını kesip köy meydanına atan Nevin Yıldırım'ın yeniden hakim karşısına çıktı.

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Koruyaka köyünde 2 çocuk annesi Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012’de kendisine tecavüz eden 35 yaşındaki Nurettin Gider’i öldürmüş ve yargılama sonrası müebbet hapis cezası almıştı. Nevin Yıldırım’a verilen cezanın bozulmasının ardından yargılamaya yeniden başlandı. Kimlik tespitinin ardından söz alan Yıldırım’ın avukatları, daha önce köylülerin verdiği çelişkili ifadeleri hatırlatarak, yargılama sürecinin daha dikkatli yapılmasını istedi. Avukatlar Yıldırım'ın “adli kontrol” ile tahliyesini talep etti.

Taleple gilgi görüşünü açıklayan savcı ise, tahliye talebinin reddini ve yerel mahkemenin aldığı müebbet kararının devamını istedi. Mahkeme Heyeti de avukatların tahliye talebini reddederek, bir sonraki duruşmayı 24 Ocak'a erteledi.

DURUŞMA SONRASI KADINLAR ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonrası kadınlar, Adliye binası önünde kısa bir açıklama yaptı. "Erkek adalet değil, gerçek adalet" yazılı pankart açan kadınlar, 6 yıldır Yıldırım’a özgürlük istediklerini söyleyerek, bu davanın bir erkek şiddeti davası olduğunu belirtti.

Yıldırım’ın yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen kadınlar, bu davanın bir meşru müdafaa dosyası olduğunu ve mahkeme heyetinden "haksız tahrik" ve "iyi hal indirimi" taleplerinde ısrarcı olacaklarını kaydetti.

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