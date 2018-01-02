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02.01.2018 03:00

Netanyahu'dan flaş İran açıklaması

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Netanyahu'dan flaş İran açıklaması
İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'da devam eden gösterilerle ilgili, "İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin, "İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak" dedi.

İLK KEZ AÇIKLAMADA BULUNDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İran'da 5'inci gününe giren hükümet karşıtı protesto gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÖZGÜRLÜK ARAYIŞINDA BAŞARILAR DİLERİM"

Netanyahu, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda, "İran rejimi, İranlılar ve İsrailliler arasında nefret uyandırmaya çalışıyor. Başaramayacaklar. Bu rejim nihayet düştüğünde -ve bir gün olacak- İranlılar ve İsrailliler bir kez daha harika arkadaşlar olacak. İran halkının özgürlük arayışında başarılar dilerim" dedi.

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