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25.01.2018 18:10

Nesrin Cevadzade’den cesur paylaşım

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Nesrin Cevadzade’den cesur paylaşım
35 yaşındaki oyuncu Nesrin Cevadzade, son zamanların popüler isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını sık sık kullanan isimlerden biri olan Nesrin Cevadzade son paylaştığı fotoğrafla binlerce beğeni topladı.

FOX’da yayınlanan ‘Bizim Hikaye’ isimli dizide rol alan Nesrin Cevadzade son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Cevadzade sosyal medya hesabından yaptığı göğüs dekolteli paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

CESUR NESRİN

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Nesrin Cevadzade, son olarak göğüs dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 35 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı dakikalar içerisinde binlerde beğeni aldı.

İşte Nesrin Cevadzade’nin seksi paylaşımı:
nesrin3.jpg

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