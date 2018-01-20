Nesrin Cavadzade: Bale hocam sırtımda cetvel kırardı

Oyuncu Nesrin Cavadzade, Women’s Fitness dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

Nesrin Cavadzade, "Kendinizi diğer kadın oyunculardan ayırdığınız yönleriniz neler?" sorusuna, "Bence kendi jenerasyonumun en fit kadınlardan biriyim. Bu da çalışkan yapımın bir uzantısı aslında" cevabını verdi.

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Güzel oyuncu, "Sovyetler Birliği’nde doğdum ve büyüdüm. Bale hocamın cetveli sırtımda kırılırdı. Çok disiplinli bir çocukluk geçirdim. Böyle bir eğitim sistemine alışkın olduğum için kendimi ve irademi kontrol edebildiğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.