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05.02.2018 00:45

Neslihan ve Kadir Doğulu çifti hakkında şok iddia

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Neslihan ve Kadir Doğulu çifti hakkında şok iddia
Ünlü çiftin kavga ettiği iddia edildi.

Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu çiftinin, evlerinde büyük bir kavga ettiği iddia edildi.

Posta Gazetesi’nde yer alan habere göre; 1.5 yıldır evli olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında eve geç gelme yüzünden kavga çıktı.

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