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07.02.2018 14:25

Neslihan- Kadir Doğulu çifti: Tartıştığımız doğru

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Neslihan- Kadir Doğulu çifti: Tartıştığımız doğru
Eşi Kadir Doğulu'yla yaşadığı tartışma ile gündemde olan oyuncu Neslihan Atagül, Akmerkez'deydi.

Kadir Doğulu ile kavga edip ayrılacaklarına dair çıkan haberlere, “Evet tartıştığımız doğrudur. Ama haberi yapan kişiler kimden, nasıl öğrendiyse abartarak yazmışlar. Şuan ilişkimiz her zaman olduğu gibi güzel bir şekilde devam ediyor”  şeklinde yanıt verdi.

Genç oyuncu, Kadir Doğulu’nun dizisinin erken final yapması sorulduğunda ise, “Biz oyuncu olarak verilen rolleri en iyi şekilde oynayarak izleyicilerin beğenisine sunuyoruz. Diziyi sevenler izleyenler olduğu gibi sevmeyenler de olacaktır. Bu yüzden de reytingi düşük olup dizi erken bitti” dedi.

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