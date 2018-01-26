''Ne 'sözde'ler gördüm ama ben hâlâ hekimim!''

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış çağrısı yapılan bir bildiri yayınlanmasının ardından Türk Tabipler Birliği (TTB) için kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Bir dönem İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı da yapan, adli tıp, işkencenin saptanması ve rehabilitasyonları alanlarında dünyaca tanınmış bir uzman olan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış çağrısı yapılan bir bildiri yayınlanmasının ardından Türk Tabipler Birliği (TTB) için kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Fincancı, "Ne ‘sözde'ler gördüm 35 yıldır, ama ben hala hekimim hala savaşa ve hak ihlallerine karşı duruşumu sürdürüyorum en hakikisinden!” ifadelerini kullandı.

“Sözde” demekle hekimliğimizi,”terörist sevici” demekle yaşamdan ve barıştan yana tutumumuzu değiştirebilmeniz mümkün değildir! https://t.co/OL5iKK5gcJ — Sebnem KorurFincanci (@SKorurFincanci) 26 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı’nın TTB’ye yönelik olarak kullandığı ‘terör sevicileri’ ifadelerini de eleştiren Fincancı, "Hekimler her zaman savaşa karşı olmuştur,olmaya devam edecektir! “Sözde” demekle hekimliğimizi,”terörist sevici” demekle yaşamdan ve barıştan yana tutumumuzu değiştirebilmeniz mümkün değildir!” diye konuştu.

Ne “sözde” ler gördüm 35 yıldır, ama ben hala hekimim hala savaşa ve hak ihlallerine karşı duruşumu sürdürüyorum en hakikisinden! — Sebnem KorurFincanci (@SKorurFincanci) 26 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin (TTB), Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin "Savaşa hayır, barış hemen şimdi!" açıklaması yapmasıyla ilgili olarak, şunları söylemişti:

"Bazı kesimler bunu iyi duysunlar. Bugün operasyonun 7. günü. 343 terörist etkisiz hâle getirildi. Bundan rahatsız olan, sözde Türk Tabipleri Birliği gibi bir kesim 'savaşa hayır' diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık."(t24)