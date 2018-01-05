Ne Fark Edecek Hissi  Bizi Yiyip Bitirirken Cem Yılmaz Filmi Medya’yı Alarma Geçirdi

KAYDA GEÇSİN

Çürümeden, yolsuzluk, haksızlıklardan uzak, haksız rekabetin , nepotizimin son bulduğu bir ülkede fark yaratabilecek ve toplumu ileri götürebilecek çok insanımız olduğuna inanıyorum , Allahın geri zekalıları , yeteneksiz ayrıcalıklıları herhalde burada toplanmadı , ne inanca ne evrim teorisine sığar.

Herkes evrildi de yani bir bu toprakların insanları mı inat etti ?

Allah tarafından diyemiyeceğim birbirinin lanetine uğrayan dünyanın en süzme yalancı , hilebaz , tapon insanları burada mı toplandı ?

Bir yandan da bir ‘ jeopolitik ‘ takıntısıdır gidiyor , insanımız mankafa fakat jeopolitiğimiz iyi mi demek istiyorlar anlayamadım, anlayan beri gelsin , yani Almanya , Japonya, Belçika , Norveç , İsveç jeopolitiği bizden kötü de ondan mı bizden ileriler ?

Gidin Allah Aşkınıza .

Bir ülkede ortak değer mankafalık olabilir mi ?

Öte yandan batı tarafından takdir edilmiş Aziz Bey hariç , ‘Dahi ‘ düzeyinde insanlarını tanımayan bir toplum oluşturuldu medyanın katkılarıyla .

Medya biçimlediği eğlence , kültür tüketiminde Demet Akalın’ı geçtim eşi Okan’ı ismen tanıyor olan ama dahilerinden , değerlerinden haberi olmayan bir kitleye yaslanmış vaziyette , peki onları çoğunluk yapabildiler mi , henüz hayır .

80 milyonluk ülkede artık ne kadar güvenilirse yapılan ölçümde yılbaşında 8 milyon izleyici topladım diyen kanalda bir sevinç bir galibiyet hissi ki sormayın diğerlerini geçtim diye , mesele burada zaten öbürünü geçtin mi sayılar, datalarda ki acı gerçekler ayrıntı kalıyor .

Hala beyhude bir yırtınma devam ediyor , babadan oğula, kıza geçen kalibresi düşük eserlerin ‘ yıldız’ larının nesillerinin devamı garantisi çocuklarının kakalandığı bir toplum bırakın ileri gitmeyi geriliği derinleştirmez de ne yapar .

Sinemamız ise Cem’ mi Şahan’ı , Şahan mı Cem’i geçti düzeyinde bir rekabet ve onlardan sonra gelen , 2., 3.lere kesilen bilet sayısı üzerinden özünde onları koruyucu zavallılıktan öteye gidemiyor , çok memnunlar, eh bu sığlıktan para kazanan memnun olmaz mı , mottoları ‘ biz bize yeteriz , gerisine geçit vermeyiz ‘ ! aaa olur mu kaç tane filim yapılıyor çakılmak üzere diyenlere sözüm yok, uğraşamam .

Cem Yılmaz’ın yeni filminin reklam, PR’ı memleketin en önemli haberi olma niteliğinde bulunmuş olmalı ki , entelektüel iddiası olan Halk TV bile filmin haberini ‘Yeni tiplemeler var’ müjdesi ile verdi !

Ciddi haberlerde bir filmin gösterime girdiği duyurulmaz mı , duyurulur da içinde ‘yeni tiplemeler’ var filmin içine ceviz , tarçında , tahta da koymuşlar gibi olmuş.

Medyanın ortak telaşı Cem Yılmaz’ın bu filmi için her an TV’lerde ortak yayın bekliyorum , olmuşken tam olsun , çünkü dört koldan alarma geçmiş durumdalar.

Hatta filmi izlemeye gitmeyenlere OHAL kapsamında ‘yepisyeni ‘ KHK ile yaptırım uygularlarsa şaşmam .

Beğenmemek ise ağır suç olabilir , Fetö’cülük, PKK sempatizanlığı, Laikliğe karşı hareket, Atatürk Düşmanlığı , Sayın Erdoğan Karşıtlığı , dış mihrakların oyununa alet olma, casusluk nedeni sayılırsa da şaşmam , şu halimize bakın vasat güzellemesi , kutsamasıyla geldiğimiz hal içler acısı .

Sürekli gülümseyerek haber sunan başı pöstekili sunucular ise güya bardağın dolu yanını gösteriyorlar öyle ki Halkbank eski Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, kendisine isnat edilen 6 suçtan beşinden “suçlu”bulundu.

Davanın Hakimi Richard Berman’ın insafına kaldı adam lakin bizimkiler ağızları kulaklarında mahkum olduğu 5 suçu bir tarafa bırakıp kara para aklamadan suçsuz bulunduğunu haber diye veriyorlar , halimiz budur hemde hep bir ağızdan !

Bu yolun, içinde yer alanlar için sonu da yok , Medya fiyaskosunun kahramanlarından biri neticede TV’lerin gündüz facialarından birine kaçtı ….kötü bir Seda Sayan taklidi oldu memleket meselelerini tartışmaktan geldiği hüzünlü nokta fikri manada saza düşmekten beter .

Kendisini ‘OrtaDoğu Kadınları’ üzerine devlet , iktidar parasıyla yaptığı ‘belgesel’ bana kalırsa gezmelerle konunun uzmanı ilan eden bir başörtülü kadın düşünürümüz ise İran’da başörtüsünü çıkartan kadınlarının özgürlük mücadelesini samimi bulmamış, kapanma özgürlüğü tamam , açma olunca özgürlük olmuyor , kaosta bile bir düzen vardır bunlarda ne idrak ne düşünce düzeni var , böyle olunca mantık hatası yapmaları bile artık imkansız çünkü mantık yok .

Neye dönüştürülmek istendiğimiz, neye dönüştüğümüz kimlerin suçu zihinbilimcilerin bile çözemiyeceği bir halde, bu tabii çok iyi bu yüzden çözülmüyoruz .

‘İddia’ ve ‘Cevap’ hakkı diye icat olunan , TV’lerde bir Canlı Yayın Hukuku var ki yalan dolan iftira yanılgı ne varsa ekranlarda icraa edilip sonra söz konusu kişiye cevap hakkı verilince adalet yerini bulmuş oluyor !

Nasıl değişeceğiz bu koşullarda ?

Kalibresi yüksek insanları cesaretlendirerek , fark yaratan insanlarla fark yaratan bir toplum olmak varken bu gerzek zihniyete teslim olmak niye ?

Fark yaratma fukaralığı sorun olmaktan çıkmış vaziyette , fena çok fena çünkü fark yaratmadan değişim için mucize olması lazım !

Fark yaratamadan ne iç ne küresel oyunları bozmak ise hayal .

Suud Prensin danışmanlarından biri Attali yahu daha ne diyeyim !

Siyasi partiler, medya bu bakımdan bu zihniyete birbirlerinden farksız biçimde teslim olmuş vaziyetteler.

Sermaye ise bu düzeneğin esiri , içler acısı halde , yakaladığı farkı bile riske edebiliyor , nedir o Arçelik’in canım çelik ve çelik naz’ın filim desteği sevimsizliği , iki robot destek verdiklerinden daha sevimli tam da bu zihniyetin ‘mecburiyet’ skalasına eklemlenmeye örnek .

İşte bu ahval ve şerait içinde siyasette kendi halinde vatandaşların onu seçsem ne fark edecek , bunu seçsem ne fark edecek diye umutsuzluğa kapılmamaları imkansız ve açıkça dile de getiriyorlar .

Hiç bir şeyin değişmeyeceğine kanaat getiren bir halk elbette mutsuz, umutsuz olacak !

Sonuçta iş başa düştü diyen insanların , çevremizde olan ayaklanmalarının bulaşmasından korkuluyorsa ki haklı bir endişe olabilir ,dünyanın , bölgemizin şu haline bakınca o zaman bu şekilde ve bu zihniyetle yürümediğini görmekte değişimi fark yaratanlarla kucaklamakta ne zarar var ?

İran’da olan biteni sadece ABD oyunu olarak görmek , Gezi benzetmeleri , olanları dış dinamiklere yüklemek , kabahati başkasına atan mızıkçı çocuklar gibi konuşmak koca koca yaşını başını almış insanlara yakışmıyor.

Fark yaratmak önemli mesele , Akşener siyasi liderler arasında tek kadın lider ve hemen bu farkı avantajı oldu , yeterli mi hayır, ama ülke yönetiminde tasavvurlarında fark yaratacağına ikna ederse tutabilene aşkolsun , hangi seçmeni derseniz Hakan Bayrakçı , Faruk Acar belki anlatırlar , beni aşar .

Saygıyla Kayda Geçsin Elimizden Gelen Budur .