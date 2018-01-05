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05.01.2018 09:05

Ne Fark Edecek Hissi  Bizi Yiyip Bitirirken Cem Yılmaz Filmi Medya’yı Alarma Geçirdi

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Necef Uğurlu

KAYDA GEÇSİN

Çürümeden, yolsuzluk, haksızlıklardan uzak, haksız rekabetin , nepotizimin son bulduğu bir ülkede fark yaratabilecek ve toplumu ileri götürebilecek çok insanımız olduğuna inanıyorum , Allahın geri zekalıları , yeteneksiz ayrıcalıklıları  herhalde burada toplanmadı , ne inanca ne evrim teorisine sığar.

Herkes evrildi de yani bir  bu toprakların insanları mı inat etti ?

Allah tarafından  diyemiyeceğim birbirinin lanetine  uğrayan dünyanın en süzme  yalancı , hilebaz ,  tapon insanları  burada mı toplandı ?

 

Bir yandan da bir  ‘ jeopolitik ‘   takıntısıdır gidiyor , insanımız mankafa fakat jeopolitiğimiz iyi mi demek istiyorlar anlayamadım,   anlayan beri gelsin , yani   Almanya , Japonya, Belçika , Norveç , İsveç jeopolitiği bizden kötü de ondan mı bizden ileriler ?

Gidin Allah Aşkınıza .

 

Bir ülkede ortak değer mankafalık olabilir mi ?

 

Öte yandan  batı tarafından takdir edilmiş Aziz Bey hariç ,  ‘Dahi ‘ düzeyinde insanlarını tanımayan  bir toplum oluşturuldu medyanın katkılarıyla .

 

Medya  biçimlediği eğlence , kültür tüketiminde  Demet Akalın’ı geçtim eşi Okan’ı ismen tanıyor olan ama  dahilerinden , değerlerinden  haberi olmayan bir kitleye yaslanmış vaziyette , peki onları  çoğunluk yapabildiler mi , henüz hayır .

 

80 milyonluk ülkede  artık ne kadar güvenilirse yapılan ölçümde yılbaşında 8 milyon izleyici topladım diyen kanalda bir sevinç bir galibiyet hissi ki sormayın  diğerlerini geçtim diye , mesele burada  zaten öbürünü geçtin mi  sayılar, datalarda ki acı gerçekler  ayrıntı kalıyor .

 

Hala beyhude bir  yırtınma  devam ediyor , babadan oğula, kıza geçen   kalibresi  düşük eserlerin ‘ yıldız’ larının nesillerinin  devamı  garantisi çocuklarının kakalandığı bir toplum  bırakın ileri gitmeyi  geriliği derinleştirmez de ne yapar .

 

Sinemamız ise  Cem’ mi Şahan’ı , Şahan mı  Cem’i geçti düzeyinde bir rekabet  ve onlardan  sonra gelen  , 2., 3.lere kesilen bilet sayısı üzerinden özünde onları koruyucu zavallılıktan   öteye gidemiyor , çok memnunlar, eh bu sığlıktan para kazanan memnun olmaz mı , mottoları  ‘ biz bize yeteriz , gerisine geçit vermeyiz ‘ !  aaa olur mu  kaç tane filim yapılıyor çakılmak üzere diyenlere sözüm yok, uğraşamam .

 

Cem Yılmaz’ın  yeni  filminin  reklam, PR’ı memleketin en önemli haberi olma niteliğinde bulunmuş olmalı ki  , entelektüel iddiası olan  Halk TV bile filmin haberini ‘Yeni tiplemeler var’ müjdesi ile verdi !

Ciddi haberlerde  bir filmin gösterime girdiği duyurulmaz mı , duyurulur da içinde ‘yeni tiplemeler’ var  filmin içine ceviz , tarçında , tahta da koymuşlar gibi olmuş.

 

Medyanın ortak telaşı   Cem Yılmaz’ın bu filmi   için her an TV’lerde   ortak yayın bekliyorum , olmuşken tam olsun , çünkü dört koldan alarma geçmiş durumdalar.

Hatta  filmi izlemeye  gitmeyenlere  OHAL kapsamında  ‘yepisyeni ‘  KHK ile yaptırım uygularlarsa şaşmam .

Beğenmemek ise ağır suç olabilir  , Fetö’cülük, PKK sempatizanlığı, Laikliğe karşı hareket, Atatürk Düşmanlığı ,  Sayın Erdoğan Karşıtlığı  , dış mihrakların oyununa alet olma, casusluk nedeni sayılırsa  da şaşmam , şu halimize bakın vasat güzellemesi , kutsamasıyla geldiğimiz hal içler acısı .

 

Sürekli gülümseyerek haber sunan başı pöstekili sunucular  ise güya bardağın dolu yanını gösteriyorlar  öyle ki   Halkbank eski Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, kendisine isnat edilen 6 suçtan beşinden “suçlu”bulundu.

Davanın Hakimi Richard Berman’ın insafına kaldı adam  lakin bizimkiler ağızları kulaklarında  mahkum olduğu 5 suçu bir tarafa bırakıp kara para aklamadan suçsuz bulunduğunu haber diye veriyorlar , halimiz budur hemde hep bir ağızdan !

Bu yolun, içinde yer alanlar için  sonu da yok ,   Medya fiyaskosunun kahramanlarından biri neticede  TV’lerin  gündüz facialarından birine  kaçtı ….kötü bir Seda Sayan taklidi oldu memleket meselelerini tartışmaktan geldiği hüzünlü nokta  fikri manada  saza düşmekten beter   .

 

Kendisini ‘OrtaDoğu Kadınları’  üzerine devlet , iktidar parasıyla yaptığı ‘belgesel’ bana kalırsa   gezmelerle konunun uzmanı ilan eden bir başörtülü kadın düşünürümüz ise İran’da başörtüsünü çıkartan kadınlarının özgürlük mücadelesini samimi bulmamış, kapanma özgürlüğü tamam , açma olunca özgürlük olmuyor , kaosta bile bir düzen vardır bunlarda ne idrak ne düşünce düzeni var  , böyle olunca mantık hatası yapmaları  bile artık imkansız çünkü mantık yok .

 

Neye dönüştürülmek istendiğimiz, neye dönüştüğümüz  kimlerin suçu zihinbilimcilerin bile çözemiyeceği bir halde, bu tabii çok iyi bu yüzden çözülmüyoruz .

 

‘İddia’ ve ‘Cevap’ hakkı diye icat olunan , TV’lerde  bir Canlı Yayın Hukuku var ki yalan dolan iftira yanılgı ne varsa ekranlarda  icraa edilip sonra   söz konusu kişiye cevap hakkı verilince adalet yerini bulmuş oluyor !

 

Nasıl değişeceğiz bu koşullarda ?

 

Kalibresi yüksek insanları cesaretlendirerek  ,  fark yaratan insanlarla fark yaratan bir toplum olmak varken  bu gerzek zihniyete teslim olmak niye ?

 

Fark yaratma fukaralığı    sorun olmaktan çıkmış vaziyette , fena çok fena  çünkü fark yaratmadan değişim için  mucize olması lazım !

 

Fark yaratamadan ne iç ne küresel oyunları bozmak ise  hayal .

 

Suud Prensin danışmanlarından biri Attali yahu daha ne diyeyim !

 

Siyasi partiler, medya  bu bakımdan bu zihniyete birbirlerinden farksız  biçimde teslim olmuş vaziyetteler.   

Sermaye  ise bu  düzeneğin esiri ,  içler acısı halde  ,  yakaladığı farkı bile riske edebiliyor , nedir o Arçelik’in canım  çelik ve çelik naz’ın filim desteği sevimsizliği  , iki robot destek verdiklerinden daha sevimli  tam da bu zihniyetin ‘mecburiyet’  skalasına eklemlenmeye örnek .

 

İşte bu ahval ve şerait içinde  siyasette  kendi halinde vatandaşların  onu seçsem ne fark edecek , bunu seçsem ne fark edecek diye umutsuzluğa kapılmamaları  imkansız   ve açıkça dile de getiriyorlar .

Hiç bir şeyin değişmeyeceğine kanaat getiren bir halk elbette mutsuz, umutsuz olacak !

 

Sonuçta  iş başa düştü diyen  insanların , çevremizde olan ayaklanmalarının bulaşmasından   korkuluyorsa ki haklı bir endişe olabilir ,dünyanın , bölgemizin şu haline bakınca o zaman bu şekilde ve bu zihniyetle  yürümediğini  görmekte değişimi fark yaratanlarla kucaklamakta  ne zarar var ?

 

İran’da  olan biteni sadece ABD oyunu olarak görmek , Gezi benzetmeleri , olanları  dış dinamiklere yüklemek , kabahati başkasına atan  mızıkçı çocuklar gibi konuşmak koca koca  yaşını başını almış insanlara yakışmıyor.

 

Fark yaratmak önemli mesele , Akşener siyasi liderler arasında tek kadın lider ve  hemen bu farkı avantajı oldu , yeterli mi  hayır, ama ülke yönetiminde tasavvurlarında  fark yaratacağına ikna ederse  tutabilene aşkolsun , hangi seçmeni derseniz  Hakan Bayrakçı ,  Faruk Acar  belki anlatırlar , beni aşar .

 

Saygıyla Kayda Geçsin Elimizden Gelen Budur .

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