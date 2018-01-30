"Ne AKP Başkanı, ne de onun gibiler..."

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayınladığı mesajda: "Tüm uyarılarımıza rağmen Suriye’deki yangına benzinle gittiler. PYD liderini Ankara’da kırmızı halılarla karşıladılar. Sizin yanlış politikalarınızın, kandırılmalarınızın bedelini masum vatandaşlarımız, askerimiz, polisimiz ödüyor." dedi.
CHP'den Hükümete 'ÖSO' uyarısı: "Sanki ihtiyacımız varmış gibi..."
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması:
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