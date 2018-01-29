Ndiaye rekor bonservis ücretiyle Stoke City'de

Galatasaray, Badou Ndiaye'nin transferi konusunda Premier Lig takımlarından Stoke City ile anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılı takım, Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'nin transferi konusunda İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City ile anlaşma sağladı.

Henüz kesinleşmeyen bilgilere göre; Galatasaray, Stoke City ile 16 milyon eurobonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

Ayrıca Senegalli futbolcu da sarı kırmızılı takımdan alacağı olan 1.3 milyon euro'dan vazgeçti.

Bu bonservis bedeli sarı kırmızılı takımın oyuncu satışından kazandığı en yüksek miktar olacak.

Badou Ndiaye, Osmanlıspor maçı öncesinde Stoke City'e transferi konusunda Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirmiş, tecrübeli teknik adam da Senegalli futbolcuyu kafası karışık olduğu gerekçesiyle maç kadrosuna dahil etmemişti.