NBA'de teknoloji şovu!

NBA'de San Antonio Spurs ve Golden State Warriors arasındaki maçın devre arası, tam bir teknoloji şovuna sahne oldu. God of War'un sürpriz tanıtımı büyük ilgi uyandırdı.

San Antonio Spurs ve Golden State Warriors arasındaki karşılaşma, oyun tarihinin en iyi tanıtımlarından birine sahne oldu. God of War'un fragmanı, devre arasında ışıklar karartılarak digital mapping tekniğiyle salona yansıtıldı.

Salonun zemini için özel olarak kurgulanan fragman, bir arbede anını sanki salonun ortasında yaşanıyormuş gibi resmetti.

20 Nisan'da yalnızca PlayStation 4 kullanıcıları için yayınlanacak olan God of War 4'de Kratos, İskandinav tanrıları ve yaratıklarıyla karşı karşıya gelecek. Bu defa oğlunu da yanına alan Kratos, ona hem savaşmayı hem de kendi hatalarını tekrar etmemeyi öğretecek.