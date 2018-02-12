  • BIST 114.822
  • Altın 161,993
  • Dolar 3,8007
  • Euro 4,6624
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
12.02.2018 21:45

NBA'de teknoloji şovu!

»
NBA'de teknoloji şovu!
NBA'de San Antonio Spurs ve Golden State Warriors arasındaki maçın devre arası, tam bir teknoloji şovuna sahne oldu. God of War'un sürpriz tanıtımı büyük ilgi uyandırdı.

San Antonio Spurs ve Golden State Warriors arasındaki karşılaşma, oyun tarihinin en iyi tanıtımlarından birine sahne oldu. God of War'un fragmanı, devre arasında ışıklar karartılarak digital mapping tekniğiyle salona yansıtıldı.

Salonun zemini için özel olarak kurgulanan fragman, bir arbede anını sanki salonun ortasında yaşanıyormuş gibi resmetti.

 

20 Nisan'da yalnızca PlayStation 4 kullanıcıları için yayınlanacak olan God of War 4'de Kratos, İskandinav tanrıları ve yaratıklarıyla karşı karşıya gelecek. Bu defa oğlunu da yanına alan Kratos, ona hem savaşmayı hem de kendi hatalarını tekrar etmemeyi öğretecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Whatsapp'ta 'para'lı dönem resmen başladı11 Şubat 2018 Pazar 12:12
  • Samsung'dan ucuz telefon müjdesi!10 Şubat 2018 Cumartesi 14:44
  • Uzun yıllardır bekleniyordu! O özellik sonunda geliyor09 Şubat 2018 Cuma 21:34
  • Bitcoin yatırımcılarına acil destek hattı açıldı09 Şubat 2018 Cuma 19:26
  • Elon Musk'tan çok konuşulacak üç çılgın proje daha09 Şubat 2018 Cuma 17:58
  • Apple doğruladı! iPhone kullanıcılarına büyük şok09 Şubat 2018 Cuma 15:44
  • İşte Elon Musk'ın sıradaki projesi09 Şubat 2018 Cuma 11:07
  • WhatsApp'ta yeni dönem09 Şubat 2018 Cuma 09:49
  • Bilim insanlarından bir ilk: 30 yıl bunun için çalıştılar09 Şubat 2018 Cuma 08:52
  • Rusya'dan Elon Musk'a: Harika bir numaraydı!09 Şubat 2018 Cuma 00:33
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti