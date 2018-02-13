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13.02.2018 22:20

Nazlı Ilıcak'tan çok konuşulacak sözler

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Nazlı Ilıcak'tan çok konuşulacak sözler
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak, bugün (13 Şubat 2018) beşinci kez hâkim karşısına çıktı.

Ilıcak, esas hakkındaki savunmasında, iktidara yakınlığıla bilinen Star yazarı Hüseyin Gülerce'nin "bir dönem Gülen cemaatiyle koyun koyuna olduğunu" söyledi. Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın  "Suriye'de 'muhalif gruplar' diye terör örgütlerine destek verdik" dediğini hatırlatan Ilıcak, "Ben hiçbir zaman Türkiye’nin terör örgütlerini desteklediğini söylemedim" dedi.

Bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Ilıcak, sözlerine "Yanlış anlaşılmasın, Barlas benim eski dostum, kadim bir dostum, gazeteci hükümeti terör örgütlerine destekle vermekle de eleştirebilir ama durumuma işaret etmek için bunu söylüyorum" diye devam etti.

Ilıcak, İddianameye "delil" olarak giren tweetleriyle ilgili olarak da açıklama yaptı. Cezaevinden çıkması durumunda Twitter hesabını kapatacağını ifade eden Nazlı Ilıcak, şunları söyledi:

"Ben o tweetlerde uyarılarda bulunuyorum. Bazı haberleri paylaşıyorum. Bu Twitter çok hızlı bir hadise. 'Böyle düşünüp şunu yazsam başıma ne gelir' diye düşündüğünüz bir şey değil. Gerçi bundan sonra inşallah çıkarsam Twitter hesabımı kapatacağım."

Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ı konuk ettiği ve darbe girişimine dair "subliminal mesaj verildiği" iddia edilen programla ilgili olarak da "Ahmet Altan'ı dinliyorum, gözlerim kapalı" tweetim darbenin somut delili olarak sunuluyor. Orhan Veli'nin şiirinden esinlenmiştim. Onun dışında Can Erzincan'da yayınlanan programla ilgili olarak benim başka bir sözüm yok, o programda benden söz edilmiyor ama ben o programı nedeniyle darbeci oldum" ifadesini kullandı. 

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