Nazlı Ilıcak’a 'casusluk' davası

Gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında 'casusluk' suçlamasıyla yeni dava açıldı. Prof. Dr. Mehmet Altan hakkında AYM kararını gerekçe göstererek üst mahkemeye yapılan itiraz da bir kez daha reddedildi.

Nazlı Ilıcak hakkında, kapatılan Bugün gazetesinde 2 Ocak 2015 tarihinde yayımlanan “Askerî İstihbarat ve Tahşiyeciler” başlıklı yazısı nedeniyle müebbet hapis cezası istemiyle yeni bir dava açıldı. İddianamede, Ilıcak hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 330/1. maddesi uyarınca “Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama” suçundan müebbet hapis cezası isteniyor. İddianameyi kabul eden Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, “yetkisizlik” kararı vererek, dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Ilıcak, 25 Temmuz 2016 tarihinde “FETÖ/PDY’nin medya ayağına” yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 gazeteciden biriydi. 73 yaşındaki Ilıcak 30 Temmuz 2016’dan beri tutuklu bulunuyor.

AYM kararı sonrası Mehmet Altan’ın üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı tahliye başvurusu da bir kez daha reddedildi. Heyetteki bir hakimin muhalefet şerhiyle alınan kararda, dilekçeyi itiraz mercii olarak inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin önceki tutukluluğa devam kararının geçerli olduğuna hükmetti. Anayasa Mahkemesi, Altan’ın bireysel başvurusunu değerlendirdiği 11 Ocak tarihli kararında, tutukluluk halinin kişi hürriyeti ve güvenliği, ve ifade ve basın özgürlüğü haklarının ihlaline yola açtığına hükmetmişti. Bunun üzerine Altan’ın avukatlarınca ihlalin ortadan kaldırılması için Altan’ın yargılandığı 26. Ağır Ceza, ve bir üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemelerine yaptığı başvurular reddedilmişti.