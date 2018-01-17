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17.01.2018 12:55

Nazım Hikmet Seyhan'da anıldı

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Nazım Hikmet Seyhan'da anıldı
Memleket hasreti ile Moskova'da yaşamını yitiren Nazım Hikmet 116. doğum gününde Seyhan Belediyesinin düzenlediği bir etkilikle anıldı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte Şükrü Erbaş şiir dinletisi ile Adanalıların karşısına çıkarken ve Hüsnü Arkan’da bir konser verdi.

Şiirleri elliden fazla dile çevrilen ve memleket hasreti ile Moskovo’da yaşamanı yitiren dünyanın okuduğu Şair Nazım Hikmet 116. doğum günüde Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı.  Etkinlikte ilk olarak Salime Kaman’ın Nazım Hikmeti Konu alan resim sergisinin açılışı yapıldı.

Serginin gezilmesinin ardından anma etkinliğine geçildi. Açılış Konuşmasını yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar Nazım Hikmet’in Türkiye ve dünya açısından önemine vurgu yaptı. Başkan Karalar, “Burası bizim için büyük bir mutluluk tablosu 30 Mart 2014 öncesi Adanalılara sanatı unutturmuşlardı. Öyle bir şehirde yaşıyoruz ki; dünyadaki 3 önemli ovandan bir tanesi. Çok güzel insanlar yetiştirir bizim memleketimiz.  Dünyanın en büyük sanatçıları Adana’da yetişir. Abidin Dino, Yılmaz Güney, Orhan Kemal, Yaşar Kemal… büyük mutluluktur bu güzel memleketin insanı olmak. Ben bir Allah’ına kadar Adanalı olarak büyük mutluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şükrü Erbaş şiir dinletisi ile Adanalılarla buluştu. Şiir dinletisinin ardından Hüsnü Arkan konser verdi. Etkinliğe Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

 

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