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17.01.2018 04:40

Nazım Hikmet Maltepe’de anıldı

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Nazım Hikmet Maltepe’de anıldı
Dünya Şairi Nâzım Hikmet, 116. doğum gününde Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Sema Moritz ile Derya Alabora’nın sahne aldığı anma programı, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Sema Moritz, Nâzım Hikmet’in şiirlerinden bestelenen eserlerini, “Nâzım Şarkıları” adı altında hazırladığı repertuvarla seslendirdi. Moritz’in kendine has üslubuyla yorumladığı, “Bence Şimdi Sende Herkes Gibisin”, “Münevver’in Doğum Günü” isimli eserleri dinleyicilerin beğenisini topladı.

Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Derya Alabora da, şiirleri elliden fazla dile çevrilen ünlü şairin şiirlerinden örnekler sundu. Programına Nâzım Hikmet’in, “Doğum Günü” isimli şiiriyle başlayan Alabora, usta şairin “Kadınım Benim” isimli şiirini de yorumladı. Anma gecesinde Moritz ve Alabora’ya piyanoda, Cumhur Bakışkan eşlik etti. 

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