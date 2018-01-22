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22.01.2018 20:20

NATO'dan Türkiye'ye itidal çağrısı

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NATO'dan Türkiye'ye itidal çağrısı
NATO'ya Türkiye'nin Afrin'deki askeri eylemleri hakkında bilgi verildiğini belirten bir NATO yetkilisi, Ankara'nın öz savunmasının orantılı ve itidalli olması gerektiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan NATO yetkilisi, "Türkiye, istikrarsız bir bölgede bulunuyor ve terörden ciddi biçimde zarar gördü. Tüm ülkelerin öz savunma hakkı var ancak bunun orantılı ve itidalli biçimde yapılması önemli" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE MÜTTEFİKLERİNE BİLGİ VERDİ'

Türkiye'nin NATO'daki müttefiklerine Afrin harekatı hakkında bilgi verdiğini de kaydeden yetkili, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türk liderlerle iletişim halinde olduğunu ve salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptığını anımsattı.

'IŞİD'E KARŞI ZAFERE ODAKLANDIK'

Öte yandan yetkili, NATO'nun Suriye'de kara varlığının bulunmadığını ve ABD öncülüğündeki koalisyonun katılımcısı olarak IŞİD'e karşı zafere odaklandığını sözlerine ekledi.

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