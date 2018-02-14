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15.02.2018 07:15

NATO'dan flaş S-400 açıklaması

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NATO'dan flaş S-400 açıklaması
Stoltenberg, Türkiye'nin harekata ilişkin ittifaka bilgi verdiğini ve Türkiye'nin terör örgütü IŞİD'e karşı etkili bir mücadele sergilediğini kaydetti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nın gidişatı hakkında NATO’yu bilgilendirdiğini belirterek Türkiye'nin IŞİD'e karşı etkili bir mücadele sergilediğini dile getirdi. Stoltenberg, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi anlaşması hakkında yaptığı değerlendirmede füzelerin NATO sistemine entegrasyonu konusunda sıkıntı yaşanacağını vurguladı.

Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda, Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki deniz yolu ulaşım hatlarını korumak için yeni bir komuta merkezi ve ittifakın savunma gücünü arttırmak amacıyla yeni bir siber operasyon merkezi kurulması kararı çıktı.

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarını Brüksel'de bir araya getiren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gününün sonunda Genel Sekreter Jens Stoltenberg basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni destek merkezi

Stoltenberg, bugün yeni NATO komuta yapısının temel bileşenlerine dair kararlar alındığını belirterek, "Amacımız, Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki deniz yolu ulaşım hatlarını korumaya yardımcı olmak" diye konuştu.

Lojistik, güçlendirme ve askeri hareketlilik için yeni bir destek merkezi kurulacağını dile getiren Stoltenberg, birliklerin ve teçhizatın hareketinin iyileştirilmesinin, toplu caydırıcılık ve savunma için gerekli olduğunu belirtti.

Siber operasyon merkezi kurulacak

NATO'nun savunma gücünü arttırmak için yeni bir Siber Operasyon Merkezi kurulacağına dikkati çeken Stoltenberg, haziran ayında NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının alınan kararların hayata geçirilmesi için bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

Stoltenberg, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de dün ve bu sabah söylediği ifadeleri tekrarlayarak, Türkiye'nin harekata ilişkin ittifaka bilgi verdiğini ve Türkiye'nin terör örgütü IŞİD'e karşı etkili bir mücadele sergilediğini kaydetti.

S-400 yorumu

Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füze savunma sistemi anlaşması hakkında da Stoltenberg, Türkiye'nin iki NATO müttefiki İtalya ve Fransa ile ortak hava savunma sistemi geliştirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun NATO savunma sistemiyle uyumlu olacağını ancak S-400 füze savunma sistemi için söz konusu uyumun güç olduğunu vurguladı.

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