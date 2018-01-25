NATO'dan çok tartışılacak açıklama: Türkiye, Suriye'de...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'ye Suriye'de orantılı güç kullanma çağrısı yaptı.

Madrid'deki temasları sırasında basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Türkiye'yi Suriye'deki askeri faaliyetleri sırasında orantılı güç kullanmaya davet etti.

Stoltenberg, "Her ülke gibi Türkiye'nin de öz savunma hakkı var. Ancak bunun orantılı ve dengeli bir şekilde yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ABD VE TÜRKİYE DOĞRUDAN TEMAS KURMALI'

Diğer taraftan Stoltenberg, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda doğrudan temas kurulması gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, "Suriye'nin kuzeyinde hepimizin gördüğü meydan okumalarla başa çıkmanın en iyi yolunu bulmak için ABD ve Türkiye'yi doğrudan temas kurmaya çağırıyorum" dedi.