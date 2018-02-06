  • BIST 114.945
  • Altın 163,500
  • Dolar 3,7827
  • Euro 4,6941
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
06.02.2018 13:45

Nasuh Mahruki'ye Erdoğan davasında karar

»
Nasuh Mahruki'ye Erdoğan davasında karar
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu.

Özden ATİK / İstanbul, DHA -  "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin beraatine karar verildi

 

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Nasuh Mahruki katılmazken; avukatı İsmail Yılmaz hazır bulundu. Şikayetçi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti.

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Özay, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Nasuh Mahruki'nin avukatı İsmail Yılmaz  da "Bilirkişi raporuna bir diyeceğimiz yoktur. Rapor içeriğindeki konuşma bütünlüğünden müvekkilimin ifade hürriyeti kapsamında ve basın özgürlüğü çerçevesinde eleştirel beyanlarda bulunduğu görülmektedir. Bu itibarla müvekkilimin suç kastının bulunmadığı gözetilerek beraatini talep eidyoruz" dedi.

Mahkeme, sözlerin eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle atılı suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verildi.

İDDİANAME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Nasuh Mahruki'nin bir televizyon programında yaptığı konuşmada, "Bu devran değişecek" şeklindeki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçunu işlediği belirtiliyordu. Mahruki'nin TCK'nin 299/1-2. maddesi uyarınca 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyordu.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Robot, sık sık Bakan'ın sözünü kesince...06 Şubat 2018 Salı 12:21
  • Bakan'dan internet açıklaması: Sansür yok, sınırlama var06 Şubat 2018 Salı 12:18
  • Lisede doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var06 Şubat 2018 Salı 12:13
  • Nasuh Mahruki'ye Erdoğan davasında karar06 Şubat 2018 Salı 12:12
  • FETÖ'cü diye işten çıkarılan güvenlik görevlilerinin 'kimlik' isyanı06 Şubat 2018 Salı 12:11
  • Oğluna sürpriz yapacaktı, şehit olduğu haberini aldı06 Şubat 2018 Salı 11:57
  • Liselilerin kanlı biten oyun kavgası kamerada06 Şubat 2018 Salı 11:36
  • Melih Gökçek giderken ağlayan bürokrata kötü haber06 Şubat 2018 Salı 11:23
  • Sıra dışı fotoğrafçının görüntüleri nefes kesiyor06 Şubat 2018 Salı 11:03
  • Utanç listesi'nde yeni gelişme06 Şubat 2018 Salı 10:36
    • FOTO GALERİ
    • 50 yıldır bozuk daktilolara adeta can veriyor
    • Sıra dışı fotoğrafçının görüntüleri nefes kesiyor
    • Sahilde gezerken bulduğu kutudan çıkanlar şoke etti!
    VİDEO GALERİ
    • Bu da halay çekerek tıraş eden berber
    • Erzurum şiveli Tom ile fenomen oldu
    • İzleyenleri dehşete düşüren görüntü!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti