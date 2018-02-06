Nasri'nin yeni takımı şoke etti

Antalyaspor'un sözleşmesini feshettiği Fransız yıldız Samir Nasri'nin yeni takımını duyurdular.
Skorer'in haberine göre; Antalyaspor'a büyük umutlarla transfer olan ancak bekleneni veremeyen Samir Nasri'nin Serie A'nın son sırasında Benevento forması giyeceği iddia edildi.
İtalya basınında yer alan habere göre; Benevento, Samir Nasri'yi kadrosuna katmak için bir süredir çalışmalara başladı ve transferde sona yaklaştı.
Benevento'nun Nasri'nin dışında Rubin Kazan ile yollarını ayıran Alex Song için de girişimde olduğu belirtildi. Serie A ekibi Benevento, Fransız savunma oyuncusu Bacary Sagna'yı kadrosuna katmıştı.
Benevento, Serie A'da 23 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alabildi ve 7 puanla son sırada bulunuyor.
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