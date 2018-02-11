NASA'dan 'bu da nesi' dedirten paylaşım

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı paylaştı.

DHA- NASA´ya ait olan New Horizons uzay aracı, 6.06 milyar kilometre uzaklıktaki Kuiper Kuşağı´nın fotoğrafını çekerek, şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı ortaya çıkardı. New Horizons güneş sistemimizden dış gezegenlere ulaşabilen beşinci uzay aracıyken, NASA tarafından paylaşılan fotoğraf aynı zamanda Kuiper Kuşağı´ndaki nesnelerin “en belirgin görüntüsü” olarak adlandırıldı. NASA görüntünün paylaşılmasının ardından fotoğrafı çeken New Horizons uzay aracının, Kuiper Kuşağı´ndaki çalışmalarına devam edeceğini ve nesnelerin şekilleri ve yüzeyleri hakkında daha fazla bilgi toplayacağını umduğunu duyurdu.