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12.02.2018 05:15

NASA'dan 'bu da nesi' dedirten paylaşım

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NASA'dan 'bu da nesi' dedirten paylaşım
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı paylaştı.

DHA- NASA´ya ait olan New Horizons uzay aracı, 6.06 milyar kilometre uzaklıktaki Kuiper Kuşağı´nın fotoğrafını çekerek, şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı ortaya çıkardı.

New Horizons güneş sistemimizden dış gezegenlere ulaşabilen beşinci uzay aracıyken, NASA tarafından paylaşılan fotoğraf aynı zamanda Kuiper Kuşağı´ndaki nesnelerin “en belirgin görüntüsü” olarak adlandırıldı.

NASA görüntünün paylaşılmasının ardından fotoğrafı çeken New Horizons uzay aracının, Kuiper Kuşağı´ndaki çalışmalarına devam edeceğini ve nesnelerin şekilleri ve yüzeyleri hakkında daha fazla bilgi toplayacağını umduğunu duyurdu.

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