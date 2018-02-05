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05.02.2018 16:10

NASA, Mars'ın panoramik görüntüsünü yayınladı

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NASA, Mars'ın panoramik görüntüsünü yayınladı
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'ın panoramik görüntüsünü yayınladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, NASA'nın Mars yüzeyinde görev yapan Curiosity uzay araştırma aracı, Gale Krateri'ndeki Vera Rubin Tepesi'nden herkesi büyüleyen panoramik bir görüntü elde etti.

 

Mars'ta kış döngüsünden kısa süre önce elde edilen görüntülerde güneş açısının elverişli olması sayesinde çok fazla detayın yakalanması mümkün oldu.

2012 yılında iniş yaptığı bölgeden 18 kilometre uzaklıkta olan Curiosity'in çekim yaptığı Gale Krateri'nin alanının 154 kilometre çapında olduğu biliniyor.

 

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