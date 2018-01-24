  • BIST 119.338
  • Altın 162,984
  • Dolar 3,7470
  • Euro 4,6334
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
24.01.2018 17:30

NASA "güneşe değecek" uzay aracının denemelerine başladı

»
NASA "güneşe değecek" uzay aracının denemelerine başladı
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) "güneşe değmesi" beklenen uzay aracının denemelerine başlıyor.

Deniz Kılınç / DHA -  NASA 2018 yazında uzaya göndermeyi hedeflediği ve güneşe 6.3 milyon kilometre yaklaşacak olan Parker Solar Probe uzay aracının denemelerine başladığını duyurdu. Güneşe ilk kez bu kadar yaklaşacak olan araç aynı zamanda Merkür'ün yörüngesine de girecek.

Uzay aracının Güneş'in yakınlarında zarar görmeden araştırmalarını gerçekleştirebilmesi için NASA mühendisleri, aracın etrafını sarmalayan ve 11.4 santimetre kalınlığında karbon alaşımlı bir kalkan üretti. Kalkan aynı zamanda Parker'ı uzayın aşırı soğuğundan da koruyacak.

Parker görevi süresince bilim insanlarının cevaplayamadığı üç sorunun yanıtını arayacak. Bilim insanları öncelikli olarak Güneş'in yüzeyiyle atmosferi arasındaki sıcaklık farkının nedenini öğrenmek istiyor.

Güneş'in yüzeyi yaklaşık olarak beş bin dereceyken, atmosferinin iki milyon derece sıcaklığa sahip olmasının nedenini bilinmediğini ve Parker'ın Güneş yüzeyindeki güneş rüzgarının oluşumunu gözlemleyeceğini söyleyen NASA bilim insanı Eric Christian, "Güneş, saatte milyon mil hızla her yönden yüklü bir parçacık akışı sağlıyor fakat bu parçacıkların nasıl hız kazandığını bilmiyoruz" dedi.

Bilim insanları son olarak Güneş'in ürettiği ve astronotlar ve uzay araçlarına zarar veren yüksek enerjili parçacıkların neden oluştuğunu öğrenmek istiyor.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden bu yaz uzaya fırlatılması planlanan Parker, görevine başlamadan önce önemli testlerden geçecek.

NASA mühendisleri tarafından geçen hafta termal bir vakumun içerisinde yerleştirilen Parker, yedi hafta boyunca görevi süresinde karşılaşabileceği olası sorunlara maruz kalacak.

Vakum içerisinde Mart'a kadar kalacak olan Parker'ın daha sonra son kontrollerinin yapılıp Haziran veya Temmuz ayında uzaya fırlatılması bekleniyor.

Christian görevin, Dünya üzerindeki hava olaylarını tahmin etmede etkili olan güneş faaliyetleri hakkında bilgi sağlayacağının umut edildiğini söyledi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • iPhone X'u ısıran müşteri mağazayı havaya uçuruyordu!23 Ocak 2018 Salı 01:46
  • SMS ile Bitcoin işlemi gerçekleştirilen uygulama22 Ocak 2018 Pazartesi 17:28
  • Beş kameralı Nokia geliyor22 Ocak 2018 Pazartesi 16:47
  • WhatsApp Business çıktı! WhatsApp Business nedir?20 Ocak 2018 Cumartesi 09:31
  • Düşüncenin hareketleri izlendi20 Ocak 2018 Cumartesi 00:07
  • Tıbben ergenliğin bittiği yaş sizi şaşırtacak20 Ocak 2018 Cumartesi 00:01
  • Bilim yanıtladı: Sivilcenin sıkılması bizi neden rahatlatıyor?19 Ocak 2018 Cuma 21:30
  • Facebook'ta kilitlenme sorunu!19 Ocak 2018 Cuma 20:35
  • Instagram’da ‘stalk’ yapanları üzecek haber!19 Ocak 2018 Cuma 20:19
  • Instagram'da son görülme özelliği nasıl kapatılır?19 Ocak 2018 Cuma 20:08
    • FOTO GALERİ
    • CHP'li vekiller Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan'ı andı
    • İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
    • 'Uğur Mumcu yaşasaydı, AKP onu da cezaevine atardı"
    VİDEO GALERİ
    • Elinde tabancayla intihar edeceğini söyleyip, canlı yayın yaptı
    • Söyledikleriyle Canan Karatay'ı krize soktu!
    • Bülent Tezcan: Bilal Erdoğan'ın orada ne işi var?
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti