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03.01.2018 20:05

Nar Kadın Dayanışması'ndan Diyanet'e: "Fetvanı da al git!"

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Nar Kadın Dayanışması'ndan Diyanet'e: "Fetvanı da al git!"
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulûğ yaşının alt sınırını kızlarda 9, erkeklerde 12 olarak belirterek, bu yaşlarda evlilik ve gebeliğin mümkün olduğunu açıklamasına bir tepki de Nar Kadın Dayanışması'ndan geldi.

"Sesimiz, Sözümüz, Geleceğimiz Karanlık Fetvalarınıza Sığmaz" diyen Nar Kadın Dayanışması'nın "MOR DÜDÜKLERİMİZLE PEŞİNİZDEYİZ" başlıklı açıklaması şöyle:

"Diyanet, resmi web sitesindeki tanımlarla 9 yaşına basmış kız çocuklarının, 12 yaşına basmış erkek çocuklarının evlenebileceğini ifade ediyor!

Çocuk istismarını meşrulaştırıyor!

Kadın ve çocuk düşmanı fetvalarının ardı arkası kesilmeyen Diyanet'in, daha önce “Babanın öz kızına şehvet duyması haramlık oluşturmaz”, “Bir kimse yüzüne ya da mesajla eşine boş ol derse boşanabilir”, “Kadınların kaşlarını alması caiz değildir” gibi akıldışı, çocuk istismarın meşrulaştıran, kadın ve çocuk düşmanı gerici fetvaları ortada! Aldığı dev bütçeyle hayatlarımıza ve geleceğimize saldırmayı görev edinmiş bu kurum kapatılmalıdır.

Türkiye'yi müftüler ve fetvalar ülkesine çevrilmek istenirken her köşede kendisini vaiz addeden kadın ve çocuk düşmanları türüyor, kimi resmi görevlerde olan bu vaizler kadına yönelik şiddeti, çocuk istismarını meşrulaştıran söylemlerini her fırsatta dillendiriyorlar.

Eğitimin, müfradattaki düzenlemeler ve protokollerle işte bu fetvacı cemaatlere teslim edilmek istendiği; 5 yaşındaki çocuklara 'kapanma partileri'nin düzenlendiği bu karanlık çocuklarımızın gülüşlerine, geleceğine, yaşamlarına göz dikmiş durumda.

Toplumsal yaşamn dini kurallara göre belirlenmek istendiği, laik medeni kanunun hiçe sayılarak şerri hukukun yerleştirilmeye çalışıldığı, kadınların hayatlarına ve haklarına sınırlar çizildiği ötesine geçene her şeyin reva olduğunun vaaz edildiği bu karanlık yaşamlarımıza, haklarımıza, geleceğimize göz dikmiş durumda.

Hayatımızı, haklarımızı, çocuklarımızın geleceğini karanlığa bırakmayacağız!

Fetvalarla, çıkarılan yasalarla, haklarımıza saldırıyla, eğitimin ensar karanlığına teslimiyle hayatımızı ve geleceğimizi çalmak isteyen bu erkek egemen gerici zihniyete itaat etmiyoruz!

Her fırsatta savurdukları fetvalarına karşı kesin sesinizi diyor; kadınların sesini, sözünü çoğaltıyoruz. Sesimiz, sözümüz, geleceğimiz fetvalarınıza sığmaz! MOR DÜDÜKLERİMİZLE PEŞİNİZDEYİZ!"

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