Nagehan Alçı'dan KHK eleştirisi: Bu son derece...

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Nagehan Alçı , 696 sayılı KHK’da yer alan tek tip kıyafet düzenlemesini eleştirerek, "Bu son derece tehlikeli ve hukuk süreçlerine zarar verici nitelikte sonuçlar doğurabilir." dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, çok tartışılan ve konuşulan 696 sayılı KHK’nın 121. maddesiyle ilgili eleştirileri haklı bulduğunu söyleyerek 'doğru bir Türkçe ile yazılması gerekirdi' dedi. Bu maddede sıkıntı görmediğini belirten Alçı, asıl tehlikeli olan konunun 'tek tip kıyafet' düzenlemesi olduğunu yazdı.

Nagehan Alçı'nın bugünkü yazısı şöyle:

PAZAR günü Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK’nın tartışma koparan 121. maddesinin daha açık bir Türkçe ile yazılması gerekirdi. Eleştiriler doğru. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün açıklamaları son derece net, ancak aynı netlik yasa maddesinde yok. Tarif edilen eylemleri gerçekleştirenlerin 16 Temmuz sabahıyla sınırlı olduğu ortaya konulmalı. Yeni bir KHK ile bu durumun düzeltilmesini ve netleşmesini isteyelim.

Gelin, bunu hep beraber söyleyelim. Ama şunu da ekleyelim: 15-16 Temmuz’da darbeci askerlere karşı savaşarak vatanımızı bir işgal ve istiladan kurtaran kahraman vatandaşlara yönelik yargı muafiyetine dair bir Anayasa maddesi dahi çıkarılsa doğru olur. Emin olun, böyle bir düzenlemeyi milletin yüzde 80’i onaylar.

O KAMPANYALAR

Bakın, mahkemelerde 15 Temmuz gazilerine ve şehit yakınlarına darbeciler, “Yargılanacak ve hapse gireceksiniz” diye bağırıyor. Sosyal medyada, “15 Temmuz’da askerlerimizi şehit eden katiller hapse girecek” diye korkunç kampanyalar açılıyor. Bunları FETÖ’cüler açıyor ama inanamadığım şekilde bazı Ergenekon sanıkları bile bunlara destek oluyor. Kimi CHP’liler ve solcular, Erdoğan düşmanlığını 15 Temmuz şehitlerine doğrudan yansıtarak çok büyük bir yanlış yapıyorlar. Toplumun büyük çoğunluğunu kendilerinden nefret ettiriyorlar. Suriye iç savaşından kafası kesilen asker görüntülerini alıp sosyal medyada 15 Temmuz’dan görüntülermiş gibi yayanlar bilerek ya da bilmeyerek FETÖ’ye hizmet ediyorlar.

ESAS TEHLİKE ‘TEK TİP’TE

YİNE 696 sayılı KHK’da yer alan tek tip kıyafet düzenlemesi, diğer tartışmanın gölgesinde kaldı; halbuki esas sıkıntı çıkarabilecek, gerilim yaratabilecek madde bu madde. Zira diğeriyle ilgili kasıt ve niyet kesin bir şekilde ortaya kondu, ancak bu düzenleme 50 bini FETÖ davalarından olmak üzere toplam 60 bin terör sanık ve hükümlüsünü ilgilendiriyor ve eminim önümüzdeki günlerde davalarda en çok konuşulan unsur haline gelecek...

Esasen aylar önce tek tip kıyafet tartışması yapılmış, sonrasında bir adım atılmamıştı. Ancak gördüğüm kadarıyla 15 Temmuz mağdurları ve şehit aileleri başta olmak üzere tabandan bir talep var. Nitekim araştırmacılara sorduğumda, bu uygulamaya desteğin yüzde 85’lerde göründüğünü söylüyorlar ama bu destek, yapılanın doğru olduğunu göstermez. Yapılan düzenleme adil yargılanma hakkının üzerine gölge düşürebilir. Bu son derece tehlikeli ve hukuk süreçlerine zarar verici nitelikte sonuçlar doğurabilir.



GAZETECİLERE DE Mİ GİYDİRİLECEK?

Belki sadece 15 Temmuz ana davalarında yargılanan darbeci askerleri ayırarak bir düzenleme yapılsa kamu vicdanını tatmin için bir adım olarak yorumlanabilir, ama terör kapsamında yargılanan herkese böyle bir tulum giydirmek vicdana ve adalete sığmıyor.

Düşünün bu kapsamda yargılanan gazeteciler, yazarlara da tek tip kıyafet uygulanacak... İlk akla gelen Cumhuriyet Gazetesi davası. Bu dava zaten son derece sıkıntılı, maalesef tutukluluklar devam ediyor. Şimdi de gazetecilere tulum mu giydirecekler? Bu hakikaten fevkalade yanlış olur... Böyle bir fotoğrafı dünyaya da anlatamazsınız. Zaten bu dava Türkiye’nin önüne habire bir demokrasi testi gibi konuyor. Bir de bu uygulama başladığında olacakları tahmin edebiliyor musunuz?

Peki ya FETÖ kapsamında yargılanan gazeteciler ve yazarlar? Çoğu direnecektir. Direnince de avukatı ve yakınlarıyla görüşme yasakları, hatta belki hücre hapsi gelecek... Düşünmesi bile insanı üzüyor...

Tek tip kıyafet düzenlemesinin yeniden gözden geçirilmesi ve muhakkak uygulanacaksa kapsamının darbeci askerlerle sınırlandırılması şart. Aksi halde yargılamalar ne kadar adil olursa olsun üzerlerine gölge düşecek...