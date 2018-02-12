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12.02.2018 21:40

MYK'ya seçilen Tuncay Özkan'dan ilk mesaj

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MYK'ya seçilen Tuncay Özkan'dan ilk mesaj
CHP'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. Tuncay Özkan, Basınla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

CHP’de yeni Parti Meclisi ilk toplantısını dün gerçekleştirirken, gözler Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun Merkez Yönetim Kurulu (MYK) için hangi isimleri seçeceğine çevrilmişti. CHP’de yanıtı merakla beklenen soru cevap buldu ve Kılıçdaroğlu ‘A Takımı’nı belirlendi.

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CHP’de sayının 18’e çıktığı, 9 ismin yerini koruduğu ve 9 yeni ismin dahil olduğu yeni MYK’da İzmir’de yer alan tek isim Milletvekili Tuncay Özkan oldu.

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Basın İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini getirildi.

UMUDU YEŞERTECEĞİZ 

MYK’ya seçilen Özkan’dan yeni görev sonrası ilk açıklama da geldi. CHP İzmir Milletvekili Özkan, “Karanlık gericilik OHAL ile baskısını her geçen gün artırmakta, toplumumuzun direncinin kırılmasını ve boyun eğmesini hedeflemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi buna karşı koyacak en önemli kurumların başında gelmektedir. Böyle önemli bir göreve layık görülmek onur verici… 2019 varlık mücadelemizde el ele vereceği ve umudu yeşerteceğiz” diye konuştu.  

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