  • BIST 112.007
  • Altın 157,138
  • Dolar 3,8145
  • Euro 4,5264
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -4 °C
27.12.2017 03:15

Myanmar'da hapse atılan TRT World ekibi hakkında flaş gelişme

»
Myanmar'da hapse atılan TRT World ekibi hakkında flaş gelişme
Myanmar polisi, bir insansız hava aracıyla çekim yapmaları nedeniyle gözaltına alınan, TRT World adına çalışan iki gazeteci bir çevirmen ve bir şöföre karşı yapılan suçlamaların düşürüleceğini duyurdu.

TRT için çalışan biri Singapur, bir Malezya ve ikisi Myanmar vatandaşı dört kişi, başkent Naypitaw'da parlamento binasının yakınlarında çekim yaparlarken gözaltına alınmışlardı.

Gözaltına alınanlar şu anda ülkedeki uçuş yasasını ihlal etmekten aldıkları iki aylık cezayı çekiyorlar ve başka suçlamalar da yöneltilmişti. Ancak Naypyitaw'da görülen davaya katılan bir polis yetkilisi, diğer suçlamaların düşürülmesini istedi. Polis yetkilisi Tun Tun Win, zanlıların ulusal güvenliğe zarar verme niyeti bulunmadığnı belirtti.

0x0-myanmar-jails-trt-world-journalists-for-two-months-over-drone-use-1510315380285.jpg

Singapurlu kameraman Lau Hon Meng, Malezyalı muhalbir Mok Choy Lin, Myanmarlı gazeteci ve çevirmen Aung Naing Soe ve yine Myanmarla şöförleri Hla Tin 27 Ekim'de gözaltına alınmışlardı.

Polis yetkilisi Tun Tun Win, suçlamaları düşürme kararının Singapur ve Malezya'yla ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını vurguladı.

Reuters, savcının da Perşembe günü suçlamaları düşürmesinin beklendiğini belirtti.

Cezaları 9 Ocak'ta biten dört kişinin erken salıverilebileceği kaydediliyor.

752x395-trt-world-ekibine-myanmarda-hapis-cezasi-1510324373169.jpg

(sputnik)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP milletvekili: Devlet 10 kişiden korkuyor; çok yazık...27 Aralık 2017 Çarşamba 00:04
  • TSK'dan Katar'a asker ve obüs sevkiyatı26 Aralık 2017 Salı 23:52
  • Kışlalarda korkutan rakam26 Aralık 2017 Salı 23:37
  • Babaya öz kızına tacizden ceza26 Aralık 2017 Salı 23:11
  • BAE'den sonra, Suudi televizyonu: Osmanlı teröristti26 Aralık 2017 Salı 22:30
  • Reina'nın sahibi Koçarslan'a beraat26 Aralık 2017 Salı 21:39
  • Türkiye'de gözlemlenen ışığın kaynağı Rus balistik füzesiymiş26 Aralık 2017 Salı 21:27
  • Roboski anmasına OHAL yasağı26 Aralık 2017 Salı 21:19
  • Semih Saygıner şampiyon oldu26 Aralık 2017 Salı 21:08
  • Türk-İş'ten 'taşeron' eleştirisi26 Aralık 2017 Salı 20:55
    • FOTO GALERİ
    • İşte yaşlanmayı geciktiren 4 önemli tüyo
    • Yok böyle Noel kutlaması!
    • Seksi piyanist sosyal medyayı salladı
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da görülen ışık hüzmesi Sakarya'da da görüntülendi
    • Kafasını uzatıp dükkanın içine böyle baktı ama...
    • THY'den 50. evlilik yıl dönümü sürprizi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti