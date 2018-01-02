1. Mutluluğu hedef olarak koyarsam onu daha çabuk yakalarım.Bilinenin aksine mutluluk, elde edilecek bir “şey”, varılacak bir nokta ya da “zirve” değildir. Klişe gibi gelse de mutluluk genel bir yaşantı ve bir süreçtir. Sürekli bir mutluluk arayışı ters tepebilir. Mutluluğu bir hedef olarak koymaktansa iyi bir yaşam için bilinçli olarak yaptığımız aktiviteler ve seçimler bize zaten mutluluk deneyimini yaşatacaktır.

Mutluluğu yakından tanıyor gibi hissetsek de aslında onunla ilgili bilmediğimiz ya da yanlış bildiğimiz pek çok şey var. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalarsa mutluluğu anlamamız için bize ışık tutuyor.