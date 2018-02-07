  • BIST 116.010
  • Altın 160,780
  • Dolar 3,7816
  • Euro 4,6657
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
07.02.2018 18:30

Mutlu Kaya'dan kötü haber

»
Mutlu Kaya'dan kötü haber
Katıldığı bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra eski sevgilisi tarafından vurulan ve yatağa mahkum olan Mutlu Kaya'nın maddi imkansızlık nedeniyle tedavisi yarım kaldı.

Bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla yaralandıktan sonra uzun süre ölümle pençeleşen Mutlu Kaya ve ailesi zor günler geçiriyor.

ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNECEĞİNE İNANIYOR

Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisi yarıda kalan Mutlu, Show TV'ye verdiği röportajda umudunu kaybetmediğini ve eskisinden daha iyi olacağına inandığını belirtti. Eski günlerini özlediğini belirten Mutlu Kaya, "Arada bir şarkı söylemeye çalışıyorum. Umudumu kaybetmedim, kaybetmem de... Hiçbir şey için değil, kadınlar için kaybetmeyeceğim" dedi.

AİLENİN EVİNE HACİZ GELDİ

2 aylık fizik tedavi gören, ancak ailesinin maddi imkansızlığı nedeniyle tedavisine devam edemeyen Mutlu; evindeki aletlerin yardımıyla yeniden yürümek için çabalıyor. Tedavi sürecinde evlerine haciz gelen aile, bayramdan sonra başka eve taşınacak.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nusret paket servise geçiyor07 Şubat 2018 Çarşamba 08:43
  • Defne Samyeli tüm dikkatleri üzerine çekti07 Şubat 2018 Çarşamba 08:40
  • Ünlü şarkıcı üçüncü eşinden beş dakikada boşandı!07 Şubat 2018 Çarşamba 00:20
  • Yeliz Yeşilmen'den kayınvalidesine göbek şov06 Şubat 2018 Salı 21:18
  • Gamze Özçelik minikleri sevindirdi06 Şubat 2018 Salı 21:14
  • “Bir Yahudi olarak Türkiye’de güvendeyim”06 Şubat 2018 Salı 21:05
  • 'Çıplak flört' programı yeniden başladı06 Şubat 2018 Salı 20:25
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı?06 Şubat 2018 Salı 20:23
  • Canlı yayında Ece Erken'e büyük şok! İfşa edilince...06 Şubat 2018 Salı 19:20
  • Tarık Mengüç'ün oğlu sosyal medyayı salladı06 Şubat 2018 Salı 19:04
    • FOTO GALERİ
    • Yatakta harika zaman geçirmenin 3 altın kuralı
    • Adriana Lima'yı gören bir daha baktı nedeni ise...
    • Elon Musk, uzaya Tesla otomobilini gönderdi!
    VİDEO GALERİ
    •  Kocaeli'de yanan esans fabrikasından geriye enkaz kaldı
    • İzmir'de iki şoförün kavgası kamerada
    • Raco Dağı'na Türk bayrağı diken ÖSO militanı Rizeli çıktı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti