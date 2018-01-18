Mustafa Tuna o ismi de görevden aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediye şirketlerinden BELPA AŞ’nin Genel Müdürü Ahmet Erbağ’ı görevden aldı.

Murat Yılmaz / Hürriyet - Ahmet Erbağ, 28 Şubat döneminde Sincan Belediye Başkanlığı görevinden alınan Bekir Yıldız’ın yerine seçilerek 1997 ve 1999 yılları arasında Sincan Belediye Başkanlığı yapmıştı.

Mustafa Tuna onu da görevden aldı



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eski belediye başkanı Melih Gökçek dönemindeki bürokrat ve şirket yöneticilerini görevden almaya devam ediyor.

Mustafa Tuna onu da görevden aldıTuna’nın son değişikliği belediye şirketlerinden BELPA AŞ ile ilgili oldu. Mustafa Tuna, BELPA Genel Müdürü Ahmet Erbağ’ı görevinden alarak yerine eski AK Parti Sincan ilçe başkanlarından Fatih Çelik’i getirdi.

28 ŞUBAT SONRASI BAŞKANLIK YAPTI

Görevden alınan Ahmet Erbağ da geçmişte AK Parti Sincan İlçe Başkanlığı yapmıştı. Ahmet Erbağ ile ilgili dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise 28 Şubat dönemi ile ilgili. Ahmet Erbağ, Sincan’da “Kudüs Gecesi” ile gündeme gelen dönemin Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın görevinden alınmasının ardından 1997 ve 1999 yılları arasında Sincan Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü.

BELPA AŞ’nin yanı sıra belediye bünyesindeki ASKİSPOR Kulübü’nün de başkanı olan Erbağ’ın bu görevinden de alınacağı iddia edildi.