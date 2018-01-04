Mustafa Sandal-Emina Sandal cephesinde sürpriz gelişme

Ünlü çift hakkında boşanacakları yönünde iddialar ortaya çıkmıştı

Geçtiğimiz günlerde boşanacakları yönünde haberler çıkan Mustafa Sandal ile Emina Sandal'ın yılbaşı gecesi birlikte olduğu ortaya çıktı.

Seren Serengil sunucusu olduğu Duymayan Kalmasın programında Mustafa Sandal ve Emina Sandal'ın yılbaşı gecesini beraber geçirdiğini açıkladı.

Öte yandan Mustafa Sandal dün Instagram'da paylaştığı videonun altına eşi Emina Sandal'ı da etiketledi.

Sandal'ın hayranları videoya "Abi emina yengeyle ayrılmayın nolur...", "Emina ve sen harikasınız ikiniz" gibi yorumlarda bulundular.