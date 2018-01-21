'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı nereden çıktı?

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganının geçmişini yazdı.

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' başlıklı yazısı şöyle.



"Hiç düşündünüz mü…

Nereden çıktı bu slogan?

İlk kim söyledi?

*

Sene 2006.

Aylardan haziran.

Yer, Danıştay.

Mustafa Kemal'in doğumunun 125'inci yılı dolayısıyla konferans düzenleniyor, ayakta alkışlanan konuşmacı anlatıyor: “Atatürk Türkiyesi'nden rahatsız olanların ilk yapması gereken, Atatürk'ü unutturmaktı. Onu yapıyorlar. Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu, milli mücadeleyi çocuklarımıza iyi anlatmak zorundayız. 1948'den beri Mustafa Kemal'in askeriyim, terhis olmak istemiyorum.”

*

Turgut Özakman'dı o.

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Mucidi odur.

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(1992 yılında Türkiye'ye gelen Azerbaycan cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey, Anıtkabir özel defterine “senin esgerin” yazmıştı. Ama… Turgut Özakman'dan önce, haziran 2006'dan önce Türkiye'de böyle bir slogan yoktu. Tarihimizde ilk defa Turgut Özakman tarafından dile getirildi, yukarıda özetlediğim konferanstan sonra yayıldı.)

*

Peki “1948'den beri askeriyim” diyen, “terhis olmak istemiyorum” diyen rahmetli Turgut Özakman, 1948'de yedek subay filan mıydı?

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Malum, içinde “asker” kelimesi geçiyor ya… Dincileri-liboşları-sorosçuları boşverdim, Chp'ye monte edilen bazı tipler bile “militarist” zannediyor.

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Halbuki, tam tersine sivil'dir.

Hukuki'dir.

*

Turgut Özakman 1948'de henüz 18 yaşındadır, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisidir.

Milli mücadelenin izini sürebilmek için, hatıraları derleyebilmek için, arkadaşlarıyla birlikte Ankara'dan Afyon'a kadar yürür.

Mecazi anlamda söylemiyorum… Otomobil veya trene binmeden, tabana kuvvet yürür.

Güzergah üzerinde yaşayan, Kurtuluş Savaşı'na bizzat şahit olmuş ve 1948'de hâlâ hayatta olanları bulur. Hatıralarını dinler, defterler dolusu notlar alır, fotoğraflar toplar.

Bıyıkları yeni yeni terlemeye başlamış bu delikanlının yaya olarak gerçekleştirdiği tarihi seyahat, 10 gün sürer…

Ve, bu attığı adımlar “Şu Çılgın Türkler” fikrinin çıkış noktasıdır.

*

1948'den beri askeriyim dediği, işte budur.

Bireysel şuurdur.Cumhuriyet tarihinin en çarpıcı sloganı Mustafa Kemal'in askerleriyiz… Cumhuriyet tarihinin en çarpıcı kitabı Şu Çılgın Türkler'in özetidir.

Terhis olmak istemiyorum'dan kastı ise, bıkmadan usanmadan, anlatmaya devam etme azmidir.

*

“Hakikate ihanet etmeyelim” derdi, rahmetli Turgut Özakman.

Buna didindi, son nefesine kadar.

*

Huzur içinde yat hocam…

Vatan sana minnettar.

*

Buradayız.

“Hakikate ihanet etmelerine” izin vermeyeceğiz, son nefesimize kadar."



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