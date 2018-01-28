  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
28.01.2018 20:10

Mustafa Destici de hedef aldı: Siz kimden yanasınız?

»
Mustafa Destici de hedef aldı: Siz kimden yanasınız?
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Tabipler Birliği'nin 'Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

Uğur AYDIN-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-  Destici, "Bütün dünya Türkiye'nin haklılığını görmüşken, Amerika ve Rusya dahil bu haklılığın karşısında geri adım atmışken Türkiye'deki şer odaklarının, biz PKK'yı anlıyoruz, PKK'nın siyasi partisi HDP'yi anlıyoruz ama Türk Tabipler Birliği'ne ne oluyor? Sizin derdiniz ne kardeşim, siz kimden yanasınız?" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 25'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İzmit'te bir düğün salonunda düzenlenen törende partililere seslendi. Destici, 'Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Amerika Birleşik Devletleri gittiği bu yanlış yoldan dönmezse PKK-PYD-YPG orada varlığını sürdürmeye devam ederse, bu harekat Afrin'le sınırlı kalmayacaktır ve kalmamalıdır. Peşini Mümbiç takip edecektir, peşini Ayn el-arab, Kobani takip edecektir, peşini Kamışlı takip edecektir. Yani Türkiye'nin Suriye sınırındaki bütün bölgelerde ne kadar hain varsa, ne kadar terörist varsa, ister PKK/PYD/YPG, ister DAEŞ olsun hepsine karşı kahraman ordumuz harekatını yapacak ve oradan hepsinin kökünü kazıyıp atacaktır Allah'ın izniyle. Ve orada, o toprakların asıl sahibi olan Kürtler, Türkmenler ve Araplar yerleştirilecek ve geçmişte olduğu gibi barış içerisinde, kardeşçe yaşamaya devam edeceklerdir. Bakın Türkiye'nin bu kararlı tutumu karşısında hem ABD, hem de Rusya geri adım atmak zorunda kalmışlardır. Neden? Çünkü Türkiye haklıdır ve bütün dünya Türkiye'nin haklılığını görmektedir ve bilmektedir. Bu harekat öncesinde Türkiye'nin bizzat sayın Cumhurbaşkanından başlayarak Dışişleri Bakanı seviyesinde ve diğer seviyelerde Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmasını ve Türkiye'nin buraya haklı olarak müdahale edeceğini bütün yönleriyle anlatmış olması da şu anda dünyadaki olumlu tepkilerin oluşmasında büyük öncülük etmiştir" dedi.

'SİZ KİMDEN YANASINIZI?'

Türk Tabipler Birliği'ne de tepki gösteren BBP Mustafa Destici, şöyle konuştu:

"Bütün dünya Türkiye'nin haklılığını görmüşken, Amerika ve Rusya dahil bu haklılığın karşısında geri adım atmışken Türkiye'deki şer odaklarının, biz PKK'yı anlıyoruz, PKK'nın siyasi partisi HDP'yi anlıyoruz ama Türk Tabipler Birliği'ne ne oluyor? Kendisini aydın, çizer, köşe yazarı, gazeteci, akademisyen olarak anlatanlara ya da tanıtanlara ne oluyor? Sizin derdiniz ne kardeşim, siz kimden yanasınız? Siz PKK'dan yana mısınız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana mısınız? Siz marksist, leninist ayrılıkçılardan mı yanasınız, siz müslüman Türk milletinden yana mısınız? Siz masum Kürt, Türkmen ve Araplardan yana mısınız, yoksa siz kundaktaki bebekleri kurşunlayan hain terör örgütü PKK ve YPG'den mi yanasınız? Çıkın bunu açıkça Türk milletine ifade edin. Öyle barış, savaşa karşıyız gibi birtakım ucuz lafların arkasına saklanmayın. Evet biz bu Türk Tabipler Birliği içindeki bazı hainleri Bayırbucak'ta yaralanan Türkmenler hastaneye geldiklerinde tedavi etmediklerinden tanıyoruz. Biz bunların bir kısmını Güneydoğu'da PKK'lıları tedavi edip Mehmetçikleri ölüme terk ettiklerinden biliyoruz ama hepsi mi böyle öğrenmek istiyoruz. Eğer hepsi böyleyse kapatılsın, gitsin. Eğer böyle değilse, hepsi böyle değilse o zaman diğerleri bu azınlığa boyun eğmeyecekler. Çıkacaklar Türk Tabipler Birliği'nin gerçek yüzü bu değildir, gerçek düşüncesi bu değildir, gerçek niyeti bu değildir diye ilan edecekler."

Destici, 'Zeytin Dalı' harekatının Kürtlere karşı yapılmadığını ifade ederek, "HDP'yi biliyoruz, PKK'nın siyasi uzantısı, dağdaki neyse Meclis'teki de o ama, diğer siyasi partilerin onlarla yan yana düşen, onların ağzıyla konuşan siyasi partileri ve onların temsilcilerini anlamakta güçlük çekiyoruz. Sizi rahatsız eden nedir kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti nereye harekat yapmaktadır, bilmiyorsanız sorun ve öğrenin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kürtlere operasyon yapmamaktadır. Ne Fırat Kalkanı harekatı, ne İdlip operasyonu ne Zeytin Dalı Harekatı asla Kürtlere karşı yapılmamaktadır. PKK'ya karşı yapılmaktadır, YPG'ye karşı yapılmaktadır ve bunların içerisinde de Kürt de vardır, Avrupalı da vardır, başka din mensupları da vardır, başka etnik kökenlere sahip milletlere de mensup binlerce Amerikalısı da vardır, İngilizi de vardır, Almanı da vardır. Bir terör örgütüne karşı yapılmaktadır" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu'nun paylaştığı o fotoğrafa yorum yağdı!28 Ocak 2018 Pazar 16:39
  • "Milletimiz tankın önüne ve üstüne çıkacağı zamanı bilir"28 Ocak 2018 Pazar 16:25
  • Mustafa Destici de hedef aldı: Siz kimden yanasınız?28 Ocak 2018 Pazar 16:10
  • Akşener, Afrin'deki askerler için kan bağışladı28 Ocak 2018 Pazar 15:19
  • Okullardaki ‘Şeriat Yemini’ özel yaşammış!28 Ocak 2018 Pazar 14:07
  • Erdoğan'dan Afrin açıklaması: 20 şehidimiz var28 Ocak 2018 Pazar 13:09
  • CHP Gençlik Kolları'ndan coşkulu kurultay / GALERİ28 Ocak 2018 Pazar 13:02
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yakında o isimleri de açıklayacağız28 Ocak 2018 Pazar 12:26
  • CHP gençliğinde seçim heyecanı28 Ocak 2018 Pazar 12:01
  • Erdoğdu uyardı: 2019 ya da erkene alınırsa 2018 seçimleri...28 Ocak 2018 Pazar 11:53
    • FOTO GALERİ
    • TSK Burseya Dağı'nı böyle ele geçirdi!
    • Okullardaki ‘Şeriat Yemini’ özel yaşammış!
    • CHP gençliğinde seçim heyecanı!
    VİDEO GALERİ
    • FSM'de intihar girişimi
    • TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi
    • Trenin önüne itti, "Şeytanın emrini yerine getirdim" dedi!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti